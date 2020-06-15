去中国制造 印度取而代之或困难重重

印度经济在新冠肺炎疫情下遭受严重打击，印度政府为拯救经济，正试图以更多优惠奖励，吸纳想从中国迁离的外资企业到印度落脚，但似乎仍有许多难题待解。

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据中央社今天发自印度当地报道称，取代中国成制造基地，印度还有许多难题待解。印度拥有庞大年轻劳动力，且劳工成本较低，成为印度发展为世界工厂的利基，但政策不稳定与法令对外资不友善是问题，似乎仍有许多难题待解。

印度为控制新冠肺炎病毒疫情从3月25日采取全国封锁措施后，经济停摆2个多月，加上经济改革不力，最近连向来对印度最为友善的穆迪信评（Moody\'s Investors Service Inc.），1日把印度主权评级由原本的Baa2调降一个等级到Baa3，也就是俗称的“垃圾级”，前景展望维持“负面”，成为22年来首次。高盛（Goldman Sachs）也鉴于印度今年4到5月的经济比去年同期大幅衰退45%，远超过原先预期衰退20%，把印度这个财政年度的经济展望从原先的-0.4%，下修为-0.5%。

为拯救经济，印度总理莫迪领导的内阁除不顾印度的确诊病例连日来持续飙升，按照解封三阶段执行解封，更推出规模20兆卢比的“印度自力更生”特别经济计画。这项计划除聚焦航太与飞机维修、国防工业、电力及煤矿等产业外，更大举向包括台商在内的电子业者招手，希望厂商如果考虑撤出中国，可到印度落脚，希望成为下一个全球电子制造中心，甚至成为下个世界工厂。

根据报导，印度准备划出总面积约5000平方公里，相当于两个卢森堡的区域，提供给那些希望迁离中国的制造业落脚，更与1000家美国跨国公司积极接洽。一名印度资深官员5月中甚至向印度经济时报（Economic Times）透露，经过几次与苹果公司开会后，苹果考虑把近20%的产能从中国转移到印度来。此外，印度电子及资讯科技部2日启动一项价值66.5亿美元的计划，向全球5家智慧型手机制造商招手，鼓励他们兴建或扩大在印度的智慧型手机生产基地，希望打造印度成为全球最大的智慧型手机制造基地。

据该报道，大概从5月以来，印度政府机构、工商团体，就不断邀请驻印度代表田中光、驻印度代表处经济组官员，或是台湾大企业的高阶主管参加视讯会议，介绍印度提供的优惠奖励投资政策和环境，不断鼓吹台商到印度落脚。

印度商工部旗下招商机构“投资印度”（Invest India）更请经济部国际贸易局协助，委托外贸协会举办台印电子产业线上座谈会，由印度相关主管机关司长及各省政府主管官员向与会的120名台商说明投资优惠，“投资印度”执行长班格拉（Deepak Bangla）更打包票说，只要台商有需求，“投资印度”将致力满足。

确实，如同印度官员所宣传，印度拥有13亿人口，35岁以下劳动力占人口的65%，且成本较低，加上有强大的软件人才，及邻近欧洲、中东的地理位置，和擅长硬件制造的台湾，确实可形成互补，台商也不应放弃这个中产阶级正在快速崛起的庞大市场。

但印度政策的不稳定性，及许多对外国投资人不友善的法规，和官员效率及索贿等问题，都是外资对印度望而却步之处。

虽然莫迪政府尝试松绑外国直接投资政策，推动经济改革，但穆迪最新报告批评，印度从2017年以来，经济改革执行力道薄弱，缓慢的改革趋势和政策的有限性，导致长期的经济成长缓慢。

最让外资关切的问题之一就是印度政策的不稳定性。此外，印度各种繁复的税务法规，搭配外资聘请的印度财会顾问和律师，不时传出勾结印度税务官员，看准外资不懂本地税务法规而“制造”税务罚款向外资索贿，更让外资企业出现重大损失及营运困扰。