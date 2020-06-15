朝鲜或军事威胁韩国 首尔加强防卫

朝鲜最高领导人金正恩的胞妹金与正警告会针对韩国进行报复，可能包括军事行动，朝韩间围绕脱北者问题的紧张关系再度升温。针对平壤新的威胁，韩国军队加强了边境地区的对朝监视状态。驻韩美军的RC-12X“护栏”侦察机当天也连续第三天升空收集朝鲜情报。韩军人士称，迄今为止，非军事区的朝军前沿哨所和西海岸的火炮阵地还没有异常动静。

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据路透社报道，朝鲜警告将针对脱北者问题进行报复，或包括军事行动。金与正周六通过国家通讯社--朝中社发表了一份声明，提出了上述警告。金与正是金正恩的最高助手之一。据金与正说，“我行使委员长同志和党和国家赋予的权限，已指示有关对敌工作部门断然实施下一阶段行动。”

金与正没有在声明中解释下一步行动会是什么。韩国方面在几天前针对一些脱北者采取法律行动，后者利用气球或漂流瓶穿越重兵把守的边境，向朝鲜运送大米和反朝传单等物资。朝鲜表示，对脱北者的行为感到愤怒，并在过去一周切断朝韩联络热线，同时威胁关闭双方政府间的联络办公室。

作为改善与朝鲜关系努力的一部分，韩国总统文在寅领导的政府已试图制止向朝鲜运送大米和反朝传单的行为，脱北者抱怨称，他们受到了避免批评朝鲜的压力。

青瓦台表示，周日，安全和外交高官出席了韩国国家安全委员会(NSC)举行的一次会议，“检视(朝鲜)半岛的现状”，但未详细说明。

该报道说，韩国统一部和国防部分别发表声明，要求朝鲜尊重韩朝过去达成的协议。韩国国防部称，军方已准备好应对“所有情况”，并称正密切关注朝鲜军方的行动。

据分析师表示，在无核化谈判陷入僵局之际，朝鲜似乎在利用传单问题向韩国施加压力。

据韩联社今天报道，朝鲜劳动党第一副部长金与正发表谈话强烈暗示将对韩进行军事挑衅后，韩军加强了边境地区的对朝监视状态。军方消息人士15日表示，除北部前沿防区外，还向空中和海上出动侦察力量密切监视朝军动向，特别是边境地区。最前线地带动用了红外热成像系统和信号情报（SIGINT）监听分析装备，空中和海上则动用“和平之眼”预警机和宙斯盾驱逐舰。

据韩军人士称，迄今为止，非军事区的朝军前沿哨所和西海岸的火炮阵地还没有异常动静。