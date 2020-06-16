中印边境严重冲突 印方称官兵增至20死

印度与中国部队15日晚在拉达克（Ladakh）发生暴力冲突导致死伤后，引起印度民间的愤怒，一些政治人物也要求采取报复。中印部队边界冲突，印度官兵增至20死。印度陆军6月16日表示，印度与中国部队15日晚在具争议性边界地带爆发衝突后，印度官兵丧生人数已增至20人。《环球时报》记者称解放军也有伤亡。

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印度陆军在声明中说，在1名军官及2名士兵丧生后，又有17名官兵伤重不治。 声明中说，双方在爆发衝突地区的部队已分隔开。

印度陆军发言人稍早发表声明指出：“昨天（周一）晚间发生一场暴力对峙，造成双方人员伤亡。印度方面的人命损失包括1名军官及2名士兵。”声明又说：“双方高阶军官正在开会以缓和局势。”

印度陆军发出声明证实，印度与中国部队15日晚在加勒万谷（Galwan Valley）发生暴力对峙事件，双方都有人员伤亡，印度方面有的说死了20人；而最初消息显示，有1名军官和2名士兵丧生。

印度军方消息人士说，包括死亡的上校军官和2名士兵都是被石头砸死，双方没有使用枪枝等武器。

《印度斯坦时报》（Hindustan Times）报导，印度国防部长辛格（Rajnath Singh）针对此事召集国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）等军方高阶军官讨论当前局势，此外，外交部长苏杰生（S Jaishankar ）也出席这场会议。

辛格下午向印度总理莫迪简报边境对峙僵局的最新局势，并报告双方冲突后所采取的措施。

印度媒体报导，这是中国部队1975年在阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）伏击印度巡逻部队造成伤亡以来，印度部队与中国部队发生冲突的首起印度部队人员伤亡事件。

此事引起印度民间的愤怒，许多印度网友推文批评中国，一些印度政治人物也要求报复。

印度最大反对党国大党资深国会下院议员周德里（Adhir Ranjan Chowdhury）推文表示，印度的士兵和军官成为中国肆无忌惮“入侵”行动的受害者，“我们需要适当的报复、报复、报复”。

旁遮普省（Punjab）省长阿玛林德‧辛赫（Amarinder Singh）也推文说，印度政府是时候采取一些严厉措施了。每次印度这方送出软弱的信号，就让中国做出更加好战的回应。

不过，《环球时报》总编辑胡锡进则推文说，根据他的了解，中国部队在15日晚的加勒万谷冲突中有人员伤亡，呼吁印度不要妄自尊大，把中国的自我克制视为软弱，中国不想与印度发生冲突，但也不畏战。

胡锡进称，“据老胡紧急向知情人士了解，我方也有人员伤亡。我要在这里对印度人说，千万不要把中国的克制误判为软弱，千万不要在中国面前傲慢自大。中国确实不想与印度冲突，但决不怕冲突。希望印度不要忘记历史教训，保持自知之明。若它在中印边境地区挑起更大冲突，对它自己和对地区都不可能有任何好处。希望它不要从中国这里讨进一步的教训。”

中国外交部发言人赵立坚则在北京的例行记者会答复媒体询问时呼吁印度，“不要采取单方面行动挑起事端”。赵立坚指控印度士兵违背中印共识，两次越过边境线，“挑衅和攻击中方人员，导致双方部队发生严重肢体冲突”。