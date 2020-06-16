平壤怒炸两韩联络办公室 边境增紧张

平壤与首尔沟通重要机构即位于开城的韩朝联络办公室于当天下午2点49分被朝方爆破。当天从韩国边境也能肉眼观察到传出巨响的开城工业园区方向冒出浓烟。京畿道坡州市台城洞一名目击者说，听到爆炸声，看到好大的烟，像是着了火。朝鲜威胁动用军事惩罚韩国空飘宣传传单，韩朝两国均可能加强边境兵力与警戒。

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据韩联社今天说，韩国统一部16日表示，位于开城的韩朝联络办公室于当天下午2点49分被朝方爆破。6月16日下午，从京畿道坡州市台城洞自由之村北望朝鲜，只见开城工业园一带冒出浓烟。

据2018年4月27日韩朝首脑板门店宣言于同年9月揭牌的韩朝联办在开设19个月后退出历史舞台。朝鲜劳动党第一副部长金与正13日发表谈话称，在不久的将来，韩方将会看到毫无用处的韩朝联办坍塌成一片废墟的情景。预告爆破仅过三天，朝鲜就付诸行动。

据消息说，当天从韩国边境也能肉眼观察到传出巨响的开城工业园区方向冒出浓烟。京畿道坡州市台城洞一名目击者说，听到爆炸声，看到好大的烟，像是着了火。

为防范韩朝军事分界线（MDL）地区擦枪走火，韩军正在加大对朝监视戒备力度，并要求最前线指挥官各就各位指挥边防部队。朝军总参谋部当天上午发表公报暗示重新进驻据韩朝协议解除武装的军事缓冲区。