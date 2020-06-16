日本停止部署美国迎击导弹“陆基宙斯盾系统”

日本防卫相河野太郎6月15日在防卫省向媒体表示，将停止在秋田县和山口县推进部署陆上导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”计划，而在6月16日的众议院安全保障会议上，河野太郎就此解释说：决定部署的当时虽然也是正确的，但是考虑到成本和时期，不能说是合理的判断。

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“陆基宙斯盾系统”是日本在朝鲜频发导弹的2017年12月决定从美国引入日本。当时日本方面向美国传达，将引进原本搭载于宙斯盾舰的拦截导弹“陆基宙斯盾系统”（Aegis Ashore），使日本现在的双重导弹防御系统进一步升级为三重导弹防御系统。这款迎击导弹是拦截弹道导弹的新式武器，射程达2000公里，在一艘宙斯盾装载，射程可以覆盖日本全国，也可以从日本近海的宙斯盾舰上拦截打向美国的中远程导弹。

目前，美国的“萨德”高层末端反导系统现已落户韩国，如果日本再配置“陆基宙斯盾系统”，美国便在东北亚地区拥有了完整的三重导弹防御系统，在韩国，“爱国者”为低层末端反导系统；“萨德”为高层末端反导系统；“宙斯盾”系统则为海基中端防御体系。在日本，“爱国者”反导系统为低层末端反导系统，“宙斯盾”系统则为海基中段防御体系，而“陆基宙斯盾系统”,在海基中段防御体系拦截失败后进一步进行中段拦截，可谓天网重重。

但是日本在后来的调研中发现，布署“陆基宙斯盾系统”存在拦截导弹发射后无法切实让助推器部分落在自卫队演习场内或海上的技术问题，难以确保周边民房等的安全，而且日本方面5月下旬得知，无法通过修改软件应对，而是需要修改硬件。

因此河野15日表示“考虑到成本和部署时期，将停止程序”。并说此事已于12日向首相安倍晋三报告。

安倍政府原本推进在秋田、山口两县配备“陆基宙斯盾系统”，力争2025年实现，但是目前该系统对朝鲜和中国的最新导弹是否有效仍留有疑问，目前中朝高超音速导弹和难以被雷达发现，并能够在短时间内迅速改变轨道的导弹技术不断进步，对于这些新型导弹“陆基宙斯盾系统”是否能够对应也是个问题，因此日本也在考虑投入巨资配备，将来是否能够真的发挥作用。