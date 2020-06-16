朝炸毁两韩联络办公室 美让朝方不要“适得其反”

朝鲜6月16日炸毁两韩边境的南朝鲜联络办公室大楼，导致南朝鲜紧张情势升高，克里姆林宫呼吁双方克制。华盛顿敦促平壤避免进一步的“适得其反”的行为。克里姆林宫（Kremlin）发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告诉媒体：“这是个令人担忧的问题，我们敦促各方克制。”他又说，俄罗斯将密切注意情势发展。他表示，克里姆林宫目前没有计划举行任何高层会谈。

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靠近两韩边境的开城工业区16日传出爆炸声并冒出黑烟。南韩统一部证实，朝鲜在16日下午爆破位于开城的南朝鲜共同联络办公室。

朝鲜领导人金正恩权势日增的妹妹金与正上周末曾警告，很快就会见到“没有用的南北共同联络办公室完全倒塌”。美国政府官员说，朝鲜炸毁开城的两韩联络办公室后，美国政府与南韩当局保持“密切协调”。朝鲜此举使得两韩间紧张情势升高。

路透社报导，这位美国官员说：“我们知道朝鲜摧毁了开城的联络办公室，目前与盟友大韩民国保持密切协调。”

朝鲜上周威胁，如果脱北者持续发送传单到朝鲜，将会采取反制行动。结果16日就炸毁了两韩为改善关系而在朝鲜开城设立的联络办公室。

朝鲜此举意味南韩总统文在寅诱引平壤合作的努力受到重大挫败。美国总统特朗普原本希望能说服朝鲜放弃核武，并对外面的世界开放，似乎也同样受到打击。

美国国务院尚未就此事发表评论，但宣布处理朝鲜事务的最高官员副国务卿比根（Stephen Biegun）17日将陪同国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）前往夏威夷。

消息人士说，蓬佩奥周三将与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会谈，议题包括朝鲜问题。