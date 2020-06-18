印度三面受敌 边境纷争不好解 与解放军械斗或死伤惨重

印度与中国15日晚间在中印边界加勒万河谷地区发生冲突，两军都传死伤；巴基斯坦与印度今天互控对方违反规定在巴控克什米尔边界开火；尼泊尔13日把与印度争议地带划归版图。尼泊尔国会上院今天无异议通过宪法修正案，认可官方新地图纳入与印度有领土争议的3个地区，完成国会两院法定程序，预料将让尼泊尔与印度间的关系陷入紧张。有消息说中印边境冲突之际，北京与新德里或采取措施降温紧张。

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据中央社今天报道称，单挑中巴尼泊尔，印度周内与3邻国边界纠纷。印度与中国15日晚间在中印边界加勒万河谷地区发生冲突，两军都传死伤。

据英国“卫报”，在喜马拉雅山区西部的冲突发生次日，印度媒体开始报导阵亡者姓名，尝试还原当时加勒万河（Galwan River）上方高耸、崎岖山脊棱线的事发经过。卫报形容双方这场以拳脚、石块、棍棒的互殴是中印60年来最严重冲突。按印方说法，当时印军巡逻队在一处陡峭山区意外遇到中国人民解放军，印军认为解放军部队理应根据6月6日一份协议自当地撤离；印度政府指控印军遭受对方“预谋伏击”。

双方人马在没开枪的情况下互搏，印方随即从2英里外的哨所召人支援，最终双方共约600人以石块、铁棍等权充武器的物件摸黑混战达6小时。印方的说法是双方大部分的死亡都是因从高处被打落摔死。

印度媒体News18今天报导，当晚的混战持续8小时，事解放军杀手小队（death squads）还持包有铁刺的铁棍追击、杀害比哈军团（Bihar Regiment）官兵。这场冲突印军官兵23人阵亡，包含比哈军团指挥官巴布（Santosh Babu）上校，大部分人是因受伤在零下低温待太久而死。印军另至少20多人伤重命危，轻伤超过110人。

据中国解放军西部战区发言人张水利16日晚间发表声明，称是印军15日晚间在加勒万河谷地区越界“非法活动，蓄意发动挑衅攻击，引发双方激烈肢体冲突，造成人员伤亡”但并未具体说明中印双方确切死伤数字。

而据法新社消息，巴基斯坦军方与地方官员今天指控印度在克什米尔印巴边界砲击，致平民4人丧生。据巴基斯坦少将伊夫提哈尔（Babar Iftikhar）推文指出，印军违反双方在当地的停火协议，在巴控克什米尔边界南侧“杀害4名无辜平民、打伤1人”，巴军已有效回击印度。当地官员表示，死者是因印军砲弹落在2个邻近村庄。

但印度媒体则称是巴基斯坦违反停火协议，用迫砲朝印军哨所开火。

据中央社今天消息指，尼泊尔国会上院今天无异议通过宪法修正案，认可官方新地图纳入与印度有领土争议的3个地区，完成国会两院法定程序，预料将让尼泊尔与印度间的关系陷入紧张。

据加德满都邮报（Kathmandu Post）说，尼泊尔国民议会（National Assembly，国会上院）今天出席的57位议员，对尼泊尔总理奥利（KP Sharma Oli）政府推动的宪法修正案全部投下赞成票。这项修宪案是承认奥利政府最近公布新地图，把与印度有领土主权争议、但被印度实际控制且划入北阿坎德省（Uttarakhand）管辖的李普勒克（Lipulekh）、卡拉攀尼（Kalapani）和林匹雅－杜拉（Limpia-Dhuraa）3个地区，划入尼泊尔领土。。

尼泊尔国会上院共有59位议员，今天只有1位议员缺席。而议长提迈尔席纳（Ganesh Timilsina）因身为主席，为维护立场公正，只有正反票数相同时才会参与投票。

据该报道称，尼泊尔众议院（国会下院）13日已经无异议通过上述宪法修正案。国会上院今天通过这项修宪案后，将由尼泊尔总统公告，就完成把上述3地纳入尼泊尔领土的法定程序，新的版图将会印制在官方地图上。

这项领土争端来自英国殖民印度时代。尼泊尔与英国发生战争后，尼泊尔国王1815年在胁迫下与代表英国的东印度公司签署苏加里条约（Treaty of Sugauli），把李普勒克等3块土地割给英国，并入英属印度。印度独立后，主张继承英国殖民时代的领土，因此尼泊尔与印度对相关领土一直有主权争议。专家认为，尼泊尔此举虽只具象征性，但将考验印度与尼泊尔的关系，也冲击印度总理莫迪希望透过与所有邻国间的双边合作关系建构南亚紧密合作架构的构想，还提供中国增强对尼泊尔影响力的机会。

据该报道，对尼泊尔新地图涵盖争议领土一事，印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）先前表示，尼泊尔此举“不是基于历史事实或证据”，且令人无法接受，呼吁争端应透过对话解决。

印度国防部长辛赫（Rajnath Singh）5月8日主持从北阿坎德省达尔丘拉（Dharchula）到李普勒克的80公里战略关键道路开通典礼，但这条道路引发加德满都一场大规模示威，抗议印度在尼泊尔领土修筑道路，奥利政府几周后公布新地图来回应民众诉求。专家分析，奥利正利用上述民族主义作为寻求大众的支援，巩固自己在党内的地位以寻求连任总理，背后还有中国支援。

据该报道，有媒体5月指，中国驻尼泊尔大使侯艳琪出面协助奥利，促成他与连任主要挑战者、同党派的前总理普拉查达（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）等人之间的整合，让他可以集结执政党力量寻求连任。