印度为边境致死士兵下葬 反华情绪升高 传军队获应对授权

中印边界发生冲突事件，双方传出数十人死伤。印度18日对死去的军人举行隆重葬体。印度民间则已陆续出现反中情绪，在新德里有民众手持涂污习近平及解放军图像游行至中国大使馆示威，更焚烧习近平图像，更表示需要抵制中国货，有人愤然将中国制电视丢下再给人践踏。印度与中国高层试图将紧张降温。

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据上报今天报道称，中印冲突，《CNN》称解放军以狼牙棒偷袭印军，印度涌现反中浪潮。

中印军队15日晚间在具主权争议的高海拔拉达克地区（Ladākh）边界爆发数十年来最严重冲突，印度军方已将死亡人数修正为20人，印度历史最久且发行量最大的《印度时报》（The Times of India）更指出，至少有63人遭到杀害，其中有43人为解放军。

美国《有线电视新闻》（CNN）引述印度消息，解放军持狼牙棒对印军进行偷袭，更有印度军人遭打伤跌入河中死亡。冲突发生后翌日，中国《央视》还刻意播出解放军在西藏军演的片段，令事件持续升温中。

据该报道，冲突发生后，《央视》17日释出中国外长王毅与印度防长辛格（Rajnath Singh）热线的消息，抗议印军蓄意挑衅造成人员伤亡，对此提出严重抗议并敦促不要“对当前情势误判”。

辛格随后与印度外交部长与军方会面后，传出授权军队“可在紧急情况下开火”的消息，印度外交部急发声明，指中国试图单方面改变（界线）现状，最后发生冲突，又称若中国恪守高层协议，伤亡原可避免。印度总理莫迪（Narendra Modi）17日发表讲话，对事件中死去的军人感到自豪，强调他们不会白白牺牲，指印度不会在领土上作出妥协，并强调国家主权及统一十分重要，又指印度希望和平，但若被煽动，印度将不措一切代价作出回应，印度18日对死去的军人举行隆重葬体。

据美国《有线电视新闻网》（CNN）引述印度军方消息，事件起因是由于解放军在加勒万河谷（Galwan River）兴建建筑物，印度军队到场拆走，中国军人随后手持石头及狼牙棒夜袭，与没有准备印军爆发冲突。《CNN》同时获得Planet Labs，Inc当日的卫星图像，显示冲突地点出现大批军车及两组建筑物，但无法得知建筑物及军车谁属。

据该报道，印度民间则已陆续出现反中情绪，在新德里有民众手持涂污习近平及解放军图像游行至中国大使馆示威，更焚烧习近平图像，更表示需要抵制中国货，有人愤然将中国制电视丢下再给人践踏。