朝鲜火爆或因濒临崩溃? 平壤再提火海威胁首尔

朝鲜近期之所以对韩国发动如此高强度的挑衅，包括炸毁韩朝共同联络办公室，大肆谴责文在寅等，朝中社当天再次提到“让首尔变火海”，这是朝鲜自2017年8月以来首次提到要将首尔变成火海。据有分析指原因是朝鲜糟糕的经济情况，以致于“平壤精英层民心”也出现了动摇。

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据朝鲜日报今天报道，对朝制裁和新冠疫情使平壤濒临崩溃。该报道指有分析认为，朝鲜近期之所以对韩国发动如此高强度的挑衅，包括炸毁韩朝共同联络办公室，大肆谴责文在寅等，原因是朝鲜糟糕的经济情况，以致于“平壤精英层民心”也出现了动摇。由于制裁长期化加之新冠疫情，内部的动摇和不满情绪高涨，朝鲜政府遂将状况恶化的责任转嫁给外部“敌人”并展开诽谤战。朝鲜劳动党第一副部长金与正在17日的谈话中称：“为了让我们的人民知道情况，我今天又引爆了言论炸弹。”有观测认为，此举也旨在安抚不安的民心。而朝鲜谈“民心”可谓是前所未见。

专家分析认为，朝鲜目前的经济情况是金正恩2011年12月执政以来最糟糕的。首尔大学经济系教授金炳延（音）表示：“对朝制裁自2017年起大幅加强，两年间朝鲜经济出现萎缩，加之去年的猪瘟和今年的新冠疫情”，“有消息称，最近平壤市民的配给量也减少了。”据悉，私有财产蒸发也导致了朝鲜民心出现动摇。

据高丽大学教授称：“朝鲜的对华贸易依赖度高达95%，几乎是压倒性的，但中朝贸易因新冠疫情全面中断”，“实际上朝鲜经济被扼住了命脉，外汇和粮食都已经见底，甚至连精英层都过得挨饿度日。”

自由亚洲电台（RFA）援引平壤消息人士的言论报道称：“朝鲜粮食短缺严重，连平壤市党市政府机构干部都拿不到配给。”曾担任国情院第一副部长的京畿大学客座教授南柱洪（音）表示：“金正恩想说造成当前国家危机的不是自己的失政，而是韩国的不当仲裁和无能。”

朝鲜经济指标也跌至历史新低。据韩国贸易协会和中国海关等方面数据显示，2016年朝鲜对华贸易逆差为5.58亿美元，但由于情况持续恶化，去年逆差达23.73亿美元。

该报道称，日本《读卖新闻》援引多位专家预测称：“朝鲜外汇储备有可能在2023年耗尽。”7日，金正恩在劳动党核心机构政治局会议上探讨了“为保障平壤市民生活而面临的问题”等。而在党政治局会议上提及保障平壤市民生活的情况实属罕见。有分析认为，这证明了朝鲜核心阶层聚居的平壤也未能逃过经济困难。

开城韩朝共同联络事务所被炸毁一天后的17日，朝鲜军总参谋部公开了在开城工业园区和金刚山地区重新部署军队的“4个军事领域方针”。接着还宣布要撕毁韩朝军事协议，公开了今后要实施武力活动的细节内容。《朝中社》当天再次提到“让首尔变火海”，这是朝鲜自2017年8月以来首次提到要将首尔变成火海。朝鲜士兵在最前方地区戴着钢盔进行刺刀练习的场面也被拍到。有人担心，韩朝之间可能会超越撕毁军事协议的程度，发生军事冲突。

该报道称，当天，《朝中社》在题为《无耻之极》的评论中主张：“说错话时，为了与此相对应，现在可能会再次令人想起被遗忘的‘让首尔变火海’这句话。”