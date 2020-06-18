朝鲜炸毁两韩联络楼 首尔说平壤事先无通知

韩国青瓦台国民沟通首席秘书尹道汉18日在记者会上对有媒体报道朝鲜事先通知青瓦台将爆破韩朝联络办公室一事反驳称，这毫无事实根据。 韩国统一部今天表示，政府对违背《四二七板门店宣言》的对朝散发传单行为持严格限制的立场不变。

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据韩联社今天报道，韩国青瓦台指：朝鲜未事先通知将爆破联办。

韩国青瓦台国民沟通首席秘书尹道汉18日在记者会上表示，朝鲜劳动党第一副部长金与正13日发表谈话预示将爆破联办后，政府一直通过军方侦察设备关注联办动向，并在此过程中掌握了记录联办被炸毁瞬间的影像。被问及朝鲜是否向其他政府部门通知爆破计划时，青瓦台高层人士表示，其他部门也没有接到朝方的通知。

另据媒体报道，总统文在寅前一天与外交安全领域的元老共进午餐时坦言朝鲜令人失望。对此，该人士表示，青瓦台幕僚长卢英敏、国家安保室室长郑义溶等与会人士中无人听到相关发言。

据韩国统一部今天表示，政府对违背《四二七板门店宣言》的对朝散发传单行为持严格限制的立场不变。

就“在朝鲜爆破韩朝联络办公室并预示对韩采取军事行动的情况下，政府对有关方面散发对朝传单的立场有无变化”的提问，统一部有关人士回答说，政府限制散发反朝传单的立场不变。该人士还指出，朝方向韩方散发传单违背《板门店宣言》，在维护韩半岛和平和发展韩朝关系方面，韩朝互发传单不可取。

另外，部分观点指出，韩美涉朝工作组成为改善韩朝关系的绊脚石，统一部应退出该工作组。上述人士对此持消极态度称，不清楚为何要改变现有机制。朝鲜劳动党第一副部长金与正前一天在谈话中对韩美涉朝工作组大加谴责，称其为韩方为自身套上的枷锁。

另据中央社说，两韩紧绷局势升温，韩国执政党共同民主党内部出现应撤换外交安保相关官员的意见，总统府青瓦台相关人士对此保守表示，必须交由具有人事权的总统文在寅决定。

消息说，文在寅17日找外交安保相关元老进行午餐会，有人建议藉撤换国家安保室长、国家情报院长等外交安保相关官员，向朝鲜传达改善关系的讯息。不仅与会者提出这类意见，执政党共同民主党内部也有不少人建议应从青瓦台安保室开始全面重新整顿，以挽回破裂的两韩关系。