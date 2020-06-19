中国释放10名印军俘虏 包括一中校、三少校

中印两国军队6月15日在靠近喜玛拉亚山的边境地区暴发45年来最严重的军事冲突。冲突已造成至少20名印度军人死亡。另据印度媒体《印度教徒报》18日报导，中方在当天释放了10名印度俘虏，其中包括一名中校和三名少校。

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该报引述消息人士的话指，印方被俘的10名官兵在当天下午5点左右得到释放。此前，中印军方在周三晚举行了少将级别的会谈。报导指，此次被释放的10名印军官兵都没有受伤，他们在获释后得到了初步的医疗检查并接受询问。印度军方还通过声明表示，“印军并无人失踪”。 《印度快报》的报导指，这是自1962年中印边境冲突以来，印方军人首次被中方俘虏的事件。

印军方曾在周四稍早时否认了有，印度军人遭到中方拘押的消息。但印军方在稍后表示，共有76名印度军人在15日的冲突中受伤。其中56人的伤势较轻，并将于“一周内”重回工作岗位。此外，来自《今日印度新闻网》的消息指，除了死去的20名将士外，印军另有18名伤员正在军事医院接受救治，其中4人危重，但目前能够通过治疗维系生命。

印度政府消息人士说，此次冲突爆发后，因中方人数多于印方，印方于是从大约4公里外的一处哨所召唤了援兵，最终约有600人混战在一起。从6月15日晚上至16日凌晨，双方在近乎完全黑暗的环境中战斗了长达六个小时。双方士兵的主要伤亡原因是掉下峡谷或撞在山石上，包括一名印度指挥官也是在被推搡后，从狭窄的山脊上坠入峡谷中死亡。与此同时，被指是中方军人使用的狼牙棒等武器的照片也被传入网络。

尽管中方并未公布在此次冲突中，中国官兵是否有伤亡情况，但《印度时报》的报导称，通过无线电拦截和其他情报显示，中方在此次冲突中的死伤人数达到43人。另据新德里电视台报导，中国工程队近日在加勒万河谷实控线中国一侧600米处，用推土机截断了河水，可能是制造一个短暂的断流，以方便印方搜索打捞下游落水的印军遗体。