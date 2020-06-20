莫迪发表电视讲话：印中冲突中 中方没有越境

印度总理莫迪在周五发表了面向全国民众的电视讲话并指，印方对近日印中冲突中20名印度官兵的牺牲感到“受伤和愤怒”，但强调冲突中解放军军人没有入侵印度领土。莫迪指出，保护主权高于一切，但亦表示印度渴望和平与友谊，态度似乎有所软化。

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莫迪在发表电视演讲前与印度各政党代表进行了3个小时的会谈，讨论中印冲突。据《印度斯坦时报》报道称，当天约20个党派受邀参加此会，包括国大党主席索尼娅·甘地，国民大会党主席沙拉德· 帕瓦尔，马哈拉施特拉邦首席部长乌德贾夫·塔克雷，西孟加拉邦首席部长马马塔·班纳吉，特伦甘纳邦首席部长钱德拉谢卡尔·拉奥和比哈尔邦首席部长尼蒂什·库马尔……印度国防部长拉杰纳斯·辛格，内政部长阿米特·沙阿，外交部长苏杰生，财政部长尼尔马拉·西塔拉曼和卫生家庭福利部部长贾盖特·普拉喀什·纳达也参加了会议。此次会议的主题是“中印边界问题全国党派大会”。

另据《印度斯坦时报》、新德里电视台等印度媒体报道，会议上，包括国大党在内的反对党要求政府对边境局势保持透明，并猛烈抨击政府对此事的处理。印度国内最大反对党、国大党主席索尼娅·甘地质疑政府的情报工作，“事实上，即使到了最后阶段，我们仍然对这场危机的许多关键方面一无所知。”她质问道，“政府不定期接收我们边界的卫星图片吗？我们的外部情报机构没有报告过沿着实控线有任何不寻常的活动吗？军事情报部门没有向政府发出警告吗？……政府认为这是情报工作的失败吗？”

甘地称，国大党和整个反对派团结地站在国防部队一边，准备做出任何牺牲，以确保他们做好战斗准备。但会议期间，印度国防部长拉杰纳斯·辛格（Rajnath Singh）表示，“没有情报失误”。此外，有不少党派表示支持政府，并称应该给中国传递一个“印度很团结”的信息。这一会议结束后，莫迪发表了面向民众的电视演讲。他在讲话中提出，“国家对我们的士兵有极大的信心，我想向我们的士兵保证，整个国家都和他们在一起。”

莫迪还同时给出了10点重要信息，包括提及，“他们（中国）没有入侵入我们的边境，现在那里已经没人了，我们的哨所也没有被占领”。他确定，冲突虽然造成20名印度军人牺牲，“但那些向印度之母发起挑战的人，印度的战士教训了他们”。此前，印度外交部曾发表声明指，是中方“试图单方面改变边境管控现状。”莫迪的这番话也因此引发了国内的质疑声音。有人提问，“这是什么意思？莫迪是否推翻了外交部的声明？”

此外，莫迪称，印中两国在边境拉达克地区的加勒万河谷爆发的冲突已经平息。据印方消息，这次冲突导致20名印度军人死亡，76人受伤。他还在周五发布声明指，印度军队被赋予了采取必要手段的机会以保护印度领土不受侵犯。他重申，印度全国对中国在两国边境实际控制线的行为感到“受伤和愤怒”。莫迪指，印度有意与中国保持和平和友谊，但捍卫领土高于一切。他并向印度各党派领导人保证，印度军方会尽一切能力保卫国家。