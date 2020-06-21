印度部长：印中边境冲突 解放军至少有40人丧命

印度交通部长辛格（V. K. Singh）在当地时间周六播出的一档电视采访中表示，近日印中两国发生的边境冲突中，中国军人至少有40人丧命。中印两国军队6月15日在靠近喜马拉雅山的边境地区暴发了45年来最严重的军事冲突，并造成20名印军官兵死亡，76人受伤。中方则未公布冲突中是否存在伤亡情况出现。

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辛格在接受印度TV News24电视台采访时表示，此次冲突中，中国军队有至少40名官兵阵亡。他解释说，“如果我们有20人成为烈士，那中方就至少有成倍的伤亡人数”。曾担任过印度陆军司令和外交部长的辛格是一名印度陆军4星上将。他在这一发言后并未提供任何具体的证据来证实他的说法。但辛格指出，从历史上来看，中国从未披露过任何战争的死伤数字，其中包括1962年与印度的边境冲突。

此前，中国官媒《环球时报》曾表态称，在此次冲突中解放军有出现死伤，但没有公布明确数字。《印度时报》的相关报道则声称，通过印方无线电拦截和其他情报显示，中国军人在此次冲突中的死伤人数达到43人。

此外，辛格在采访中还披露称，印度方面已将暴力对峙后“误入印度领土”的中国士兵交还中方。《印度教徒报》曾在周四报道指，中方在当天释放了10名印度俘虏，其中包括一名中校和三名少校。印度国防部发言人巴布(Bharat Bhushan Babu)则拒绝对辛格的受访内容发表评论。

美国麻省理工大学（MIT）的中国防务专家傅泰林（M. Taylor Fravel）近日通过推特表示，中方向来不会在冲突中即时公布伤亡数字。傅泰林举例称，中方是在1994年才发表了中印1962年边境战争中的伤亡统计数字。