美海军两个航母战斗群周日同时在菲律宾海演练

美国海军太平洋舰队官方推特6月21日发布消息指，海军两个航母战斗群在周日当天同时齐聚菲律宾海，展开双航母军演。

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美海军太平洋舰队介绍称，“罗斯福号”及“尼米兹号”航母战斗群，在菲律宾海进行防空演习、海上监视、海上补给、防御性空战训练、远程攻击及协调合作等演练。美海军新闻稿指，“作为太平洋国家和太平洋地区的领导人，美国对维护安全与繁荣、和平解决争端、不受阻碍的合法贸易，以及在整个印度太平洋共享领域坚持航行自由和飞行自由方面具有国家利益。”声明指，“ 在超过75年的时间里，美国海军一直每天在整个地区进行坚持而稳定的行动。”

以“尼米兹号”航母为首的第11号航母战斗群指挥官、美海军少将柯克（James Kirk）表示，“美国海军在太平洋地区联合动用多个航母打击群已有很长的历史。”他续称，“我们的行动展示了美国海军的韧性和战备力，是我们致力于区域安全与稳定的有力信息，因为我们保护着自由和合法使用海洋以造福所有国家的至关重要的权利，。”

此前，美国当地时间8日，“尼米兹”号和“里根”号两艘航母同一天宣布启动亚太巡航，结束了长达近两个月的西太“航母真空”现象。加上已经继续执行部署任务的“罗斯福”号航母，美国近期在西太平洋集结了三航母战斗群。