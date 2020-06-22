印军增兵 防长：实控线长官可自由采取行动捍卫国家利益

印度国防部长拉格纳特·辛格（Rajnath Singh）在出访俄罗斯前，于周日与印军高层进行了一个小时的会谈。他在会谈中强调，印度不寻求与中国升级冲突，但将坚定地回应中方威胁性的行动。他重申，中印边境实际控制线的印军长官拥有采取必要措施，捍卫印度国家利益的完全权利。

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《印度斯坦时报》6月22日报道称，辛格周日在其官邸与国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）和三名陆军参谋长举行了印军高层会议。他并听取了对印军的战备情况和印方准备好回应任何来自中国军方挑衅的介绍。辛格按计划会于周一出发对俄罗斯展开为期三天的访问，除了会参加将于周三举行的胜利日游行外，印度国防部一位不愿透露姓名的消息人士还介绍称，印方正在考虑敦促俄罗斯加快S-400防空导弹系统的交付。据认为，由于冠状病毒的持续流行，莫斯科计划将交货推迟至2021年12月。

报导称，访俄期间辛格还会与俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古（Sergei Shoigu ）会面。二人预计将会就中印边境近日发生的冲突进行讨论。辛格另在此次印军高层会议中向与会将领表示，印度不会寻求与中国就边境冲突升级，但将坚定地回应（中方的）威胁性行动。他并重申，中印边境实际控制线的印军长官拥有采取必要措施，捍卫印度国家利益的完全权利。印度总理莫迪19日在参加“中印边界问题全国党派大会”时率先作出了这一表态。

报导指，莫迪政府对印军一线长官的这一授权也很大改变了通常的交战程序。印军在实际控制线的长官们将不会受到禁止使用火器的禁令约束，并拥有在回应特殊情况时采用“手上一切资源”的权利。该报还在当天介绍指，印军已向长达3488公里的中印实际控制线最新调派了善于在高海拔作战的山地部队，与解放军对峙。印方增援的地区包括拉达克、北阿坎德邦、锡金和阿鲁纳恰尔邦。

《印度时报》援引军事消息人士的信息在20日报道称，印度向东拉达克派遣攻击直升机和战斗机。包括装备地狱火导弹的阿帕奇攻击型直升机，可以吊运M777型重炮的CH-47支奴干重型直升机，苏-30战机，升级的米-29战机，美洲豹攻击机，C-17银河运输机，C-130运输机，还有安32型运输机和伞兵部队等。印度媒体亦报道指，解放军近日也采取了相应的军队调动行动。

值得注意的是，周二将于俄罗斯召开由俄方做东的俄中印三国外长会议，届时中印双方希望能借此机会为边境地区的紧张态势降温。印度媒体报导指，过去数周内俄方加强了与印度的外交沟通和联系。克林姆林宫发言人称，“印度和中国都是俄罗斯的紧密伙伴和盟友”，并“都拥有非常紧密和建立在相互尊重基础上的互利关系”。