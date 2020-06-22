韩国安首长郑义溶批评博尔顿新书涉韩内容:扭曲事实

自首尔方面消息，韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶6月22日就美国前国家安全顾问博尔顿即将出版的新书《事发之室：白宫回忆录》表示，该书有相当多的内容严重歪曲事实，此举会严重损害韩美同盟关系发展，并希望美方采取相应措施防止类似情况重演。

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综合消息显示，博尔顿的回忆录中包含了大量去年2月破裂的河内美朝首脑会谈的内幕。博尔顿指，特朗普在此次峰会中曾问及朝鲜最高领导人金正恩是否有废弃宁边核设施以外的其他提议。特朗普还暗示会部分放宽对朝制裁，但金正恩未接受特朗普的提议。特朗普被指另问金正恩能否将洲际弹道导弹列入废除核项目名单内。对此，博尔顿提议特朗普除要求朝鲜弃核外，还要求其废除生化武器等项目。金正恩则提出应分阶段进行协商，并对无任何法律手段保障其体制安全表示不满。

博尔顿称，若河内美朝首脑会谈达成妥协，对美国来说将是一场灾难。他表示，希望此次峰会能得到破裂，因此对会谈最终的不欢而散结局感到安心。博尔顿称，美朝围绕在新加坡举行的首次领导人峰会的举办地展开心理战时，他曾希望两国间的揣测会导致会谈取消。博尔顿还在书中透露，去年8月，特朗普在主持召开阿富汗问题会议时突然提到韩美联合军演表示，“那是一个大错误”。书中指，特朗普在当时下令，如果韩国不拿出50亿美元，就直接撤军。虽然当时的韩美联合军演属于模拟演习，但特朗普还是说，他正在努力和“精神病”达成和平。特朗普提出，美国在和韩国的贸易中损失380亿美元，必须改变这个局面，并称不能延长韩美联合军演，“哪怕一天也不行”。

博尔顿在书中还公然表露出对促进美朝首脑峰会的韩国政府，尤其是文在寅总统的不满。据韩联社报导，青瓦台负责与民沟通的首秘尹道汉当天召开记者会表示，21日晚已向美方传达了郑义溶的上述立场。郑义溶指出，未经协商单方面公开政府间协商内容有违外交的基本原则，会严重损害今后双边谈判所需的互信，从而阻碍两国为发展韩美同盟关系、保护安全利益所付出的努力。尹道汉还阐明青瓦台立场，称以个人偏见和先入为主的观点歪曲韩美领导人真诚而有建设性的协商内容违背常理。

另一名青瓦台高官还指，虽然尚未通读此书，但博尔顿此举与不对外公开首脑间协商过程的外交惯例背道而驰，也不宜对其内容一一争辩，书中指责文在寅所提半岛和平构想的部分更是颠倒是非。该人士强调，两国总统幕僚均负有保密义务，且博尔顿的回忆录里充斥着虚假信息，相信美方将对此采取相应措施。报导指，博尔顿在新书中声称，先提议举行金特会的不是金正恩而是韩方的郑义溶，美国总统特朗普于去年6月韩朝美领导人板门店聚首时曾拒绝文在寅同行等。另有资料证明，博尔顿当时并未出席韩朝美领导人的板门店聚首，而是被派往蒙古国进行访问。