中印举行第二次军长级会谈 赵立坚：双方希望通过对话降温

中国外交部发言人赵立坚在6月23日的记者会上介绍称，22日，中印两国边防部队在边境地区举行了第二次军长级会谈。他称，此次会谈的举行，表明中印双方希望通过对话磋商妥处分歧、管控事态、缓和局势。

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会上，有记者问：据报道，22日，印度军方消息人士称，印中当日举行了11个小时的军长级会谈，双方就当前边境事态交换了意见。中方能否证实并提供有关信息？对此，赵立坚回答称，6月22日，中印两国边防部队在边境地区举行了第二次军长级会谈，这也是6月15日加勒万河谷事件发生后的首次军长级会谈。此次会谈的举行，表明中印双方希望通过对话磋商妥处分歧、管控事态、缓和局势。

赵立坚指，会谈期间，双方在第一次军长级会谈共识基础上，就当前边境管控中的突出问题坦率深入地交换了意见，同意采取必要措施，推动事态降温。双方还同意将保持对话，共同致力于促进边境地区的和平与安宁。

路透社记者追问，印度军方表示，中印双方边防部队已经同意在争议地区脱离接触。中方能否证实？对此，他表示相关措施由两国边防部队在现地协调安排，没有相关消息发布。此外，还有记者提问，能否提供中印加勒万河谷冲突事件中中方伤亡的具体数字？赵立坚则回答称，“我昨天已经说过，中印双方正通过军事和外交渠道对话解决有关现地问题。”他续称，“至于一些印度媒体报道印方官员的话称，中方至少有40名官兵死亡，我可以负责任地告诉你，这是虚假信息。”