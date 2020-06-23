日防相：奄美大岛附近海域不明潜艇应来自中国

日本防卫大臣河野太郎在周二向媒体介绍指，6月18至20日潜航在鹿儿岛县奄美大岛海域的不明身份潜舰经研判是中国的潜舰。他指出，有必要厘清中方的意图，日本外务省也为此对中国政府提出关切。

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此前，日本防卫省在20日发布消息称，18日下午，日本海上自卫队在鹿儿岛县奄美大岛东北部毗连区，发现一艘国籍不明的外国潜艇在潜水航行。日本防卫省相关人士称，怀疑该潜艇为中国海军潜艇。据了解，当时，该潜艇正在奄美大岛东北部毗连区潜水向西行驶。经海上自卫队再次确认，该不明身份的潜艇已于20日上午前驶出奄美大岛东北部水域，并继续沿东海向西航行，并未进入日本领海区域。

日本防卫省人员坦言，从收集到的信息来看，怀疑该潜艇为中国海军潜艇。相关人员还指出，该潜艇自太平洋向东海行驶，在奄美大岛与托卡拉列岛之间的狭窄海域中航行，防卫省认为该潜艇航线存在异常，决定对其航行目的展开分析调查。河野太郎则在20日宣布，日本海上自卫队将保持警惕，在情报收集和加强警戒方面做好万无一失的准备。

河野太郎23日在参加内阁会议后的记者会上表示，确认这艘潜舰后来朝中国的方向航行，综合各种资讯，认为这艘潜舰是中国的潜舰。据悉，日本政府公布航行在领海外侧毗连区的潜舰国籍，实属罕见。河野强调，“鉴于钓鱼台列屿等最近的情势，我认为应该公布这艘潜舰的国籍。”日本时事通信社的报导指，外国潜舰潜航在领海外侧的毗连区符合国际法，但河野强调，有必要厘清中国的意图，外务省已对中国政府提出关切。

共同社近日报导称，日本海上保安厅的巡逻船20日在钓鱼岛附近发现了4艘正在航行的中国海警船只。报导指，日方已连续68天在钓鱼岛附近发现中国公务船，创下自2012年9月日本将钓鱼岛实现“国有化”以来的最长连续天数记录。此外，日本防卫省22日还发布了中国海军舰艇编队，共3艘舰艇20日穿越宫古海峡的消息。

据日方拍摄的画面显示，编队中的3艘军舰分别为052C型导弹驱逐舰济南舰、054A型护卫舰湘潭舰和综合补给舰千岛湖舰。随后舰队穿越宫古海峡进入东海。日本防卫省表示，这支中国海军舰艇编队曾于5月29日穿越宫古海峡赴西太平洋。同样在当天，日方称，发现了一架中国运-9特种飞机（日方称为情报收集机）在东海及日本海飞行。据日本自卫队公布的路线图显示，这架运-9飞机从东海经对马海峡上空飞入日本海，随后折返返回东海。日本防卫省称，自卫队紧急出动了战斗机应对。