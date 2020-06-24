中驻黎大使批美方无端指责

美国助理国务卿申克尔日前接受黎巴嫩媒体al-Hadil专访。在专访中，申克尔批驳中国给受援国设陷阱。中国驻黎巴嫩大使馆6月24日发表声明言辞批驳。中国驻黎巴嫩大使王克俭批驳了申克尔在一系列涉华问题上对中国的无端攻击。

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美国助理国务卿申克尔日前接受黎巴嫩媒体al-Hadil曾表示，谁能告诉大家中国和俄罗斯对黎巴嫩援助和捐款的数额吗？2019年美国在经济、安全等方面曾向黎巴嫩提供过7.5亿美金的援助，美国的援助是最多的。而中国在抗击新冠病毒上又给黎巴嫩提供过多少援助？美国向其提供了2千5百万美金的抗疫资助。中国又提供了什么？中国向受援国设的都是陷阱。

中国驻黎巴嫩大使王克俭一一列举了中国曾向黎巴嫩提供的抗疫物资。王克俭表示，自新冠疫情在黎巴嫩出现以来，中方向黎方提供了多批医疗物资援助，包括超过120万个口罩、2万套防护服、3000份核酸检测试剂、3000副护目镜、10余台测温仪等。

提及中国债务、中国囚禁几百万穆斯林、5G技术等指责，中国驻黎巴嫩大使王克俭表示：“关于所谓“中国债务”问题，中方在同其他发展中国家的金融合作中坚持尊重各国主权，坚持遵守国际规则，加强国际反腐合作，中方提供的有关贷款从来不附带任何政治条件。中方高度关注受援国债务的可持续性，充分尊重受援国政府的意愿，把资金投向基础设施等受援国急需发展且存在资金缺口的领域，受到受援国政府和人民的热烈欢迎。在美方不断炒作的有关地区和国家债务中，中国合作项目债务占比非常小，比如中国提供的贷款仅占斯里兰卡外债的10%左右，没有哪个国家因为与中国合作陷入了所谓的“债务陷阱”。近日，习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上宣布，中方将在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务。

所谓“中国囚禁了几百万穆斯林”的说法纯属凭空捏造，信口开河。中国政府依法保护公民宗教信仰自由，中国各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。中国有2000多万穆斯林，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。美国少数政客无论怎么重复他们编造出的谎言，都不能改变这些事实。同时，作为法治国家，中国也绝不允许任何人假借宗教名义从事违法犯罪活动。

5G技术是国际社会共同的创新成果，它的开发利用关乎全球经济发展、世界各国利益和人类的文明进步。一段时间以来，美方在拿不出任何证据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量无端地打压中国企业，这种行为既不光彩，也不道德。根据近年来披露出的各种信息，世界上到底是谁在对其他国家实施大范围监听、监控、窃密、渗透，无所不用其极地维持并施加影响力，大家心中其实都很清楚。

中国大使还表示，目前美国国内新冠肺炎疫情严重，我们真心为美国人民感到难过，希望他们尽快渡过难关。我们真诚希望美国政府官员更多关心美国人民福祉，认真解决美国社会痼疾，将人民的生命安全置于首位，管好自己的事情，不要再干涉他国事务、推卸责任、转移视线。