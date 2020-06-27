中印边境 印军增兵传至36000

中印边界冲突情势至今仍未解决，在中国军队朝印度陶贝奥迪（Daulat Beg Oldi）机场东南方30公里处增派兵力后，印度随即亦调军增援，有消息人士指称，印度目前已部署超过3万6,000人，包括主战坦克及大砲。

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据苹果日报今天报道称，中印冲突难降温！传双方边界集结兵力，印部署逾36,000人。

中国外交部发言人赵立坚23日称，中印两国边防部队在边境地区举行第二次军长级会晤，“同意采取必要措施推动事态降温”，并同意保持对话，共同致力促进边境地区和平与安宁。

该报道称，但美国军事新闻网站Defence Blog 26日报道，中国军队向陶贝奥迪东南方30公里增派兵力后，印度方面为防冲突爆发，亦派兵增援。据指印方已派驻超过3万6,000名士兵，印度当局亦将3个步兵师调往该处，部署主战坦克以及大砲，并派遣战机巡逻。Defence Blog指出，印度当局先前视察边界后，上周六（20日）决定招募更多人加入印度边防部队，当局亦提供更充沛资源，以利边防部队支持印度军队在前线部署。一名高级政府官员表示，“事发前我们向拉达克派遣了一些部队，现在正在增加人数。”该官员还强调，中国正将兵力集中在有争议的喜马拉雅边界。

据该消息，据悉，中印双方曾于2013年在陶贝奥迪对峙3周，事源印度指控中国一支约50人的排级部队，于4月15日在直升机支援下越过实际控制线，在陶贝奥迪搭起帐棚。翌日，印军也在距离中国营区不到500公尺处搭营对峙，双方对峙3周后，于5月5日同时撤军，恢复实际控制线原状。