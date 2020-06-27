否认悬赏杀害驻阿联军 俄斥《纽约时报》报假新闻

《纽约时报》报导，俄罗斯间谍提供奖赏，鼓励与塔利班挂钩的好战分子杀害美国领导下驻扎在阿富汗的联军官兵。俄罗斯6月27日驳斥，这则报导“毫无根据”且危险。

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《纽约时报》（The New York Times）26日报导，就在美国总统特朗普打算撤军阿富汗以终结美国耗时最久的战事情况下，俄罗斯军事情报机构一个恶名昭彰的部门提供赏金，以激励好战分子袭击美军。

俄罗斯驻美国大使馆在推特发文指出，《纽约时报》报导的这种“毫无根据的匿名指控”，已“导致华盛顿和伦敦的俄罗斯使馆人员遭受直接生命威胁”；稍后再次推文说，“别再制造挑起生命威胁的#假新闻了（#fakenews），@纽约时报（@nytimes）”。

《纽约时报》引述知情官员报导，美国数月前就断定，俄罗斯一个与欧洲暗杀行动有关的军情单位曾在去年提供奖励给攻击得手的人。

报导说，去年有20名美军在战斗中阵亡，目前不清楚哪些官兵的死亡疑与悬赏有关。

美国和北大西洋公约组织（NATO）官员5月底曾说，驻阿富汗美军已减至近8600人，比与塔利班协商的时程提前达成目标，原因之一是担心疫情蔓延。