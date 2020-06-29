日本新冠感染者月增超1900  政府暂不再次宣布进入紧急事态

日本在5月25日解禁紧急事态以后，最近新增感染者骤增，从解除紧急事态后的5月26日开始到日本时间6月29日下午为止的一个多月里，日本全国确认的感染者达1909人，东京都就有1017人，占全体新增感染者的53.2%，而日本官房长官菅义伟在29日的记者会上表示：现在不会马上考虑再次宣布进入紧急事态，也不会要求对跨都道府县人员流动的自我克制。

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日本国内新增感染者在5月14日以后一直控制在100名以下，6月26日达到105人，时隔43天超过百人，28日又达113人，东京都达60人，都是解除紧急事态宣言以来最多。

对于有关美国约翰斯·霍普金斯大学28日发布的新冠疫情统计数据显示，截止到美国东部时间28日，全球新冠感染者超过1000万的问题，菅义伟指出：为了万无一失地防止新型冠状病毒从国外进入日本，将彻底采取必要的边境防范对策。

关于目前的感染状况，菅义伟指出：“在解除紧急事态宣言以后，以东京都为中心，持续确认了一定数量的新增感染者。”“这里也包括对和感染者有密切接触的人们的积极检查的结果”。

他指出：将继续和地方自治体紧密合作，在关注感染状况的同时，力争做到防止感染扩大与社会经济活动的兼顾。

日本负责新冠对策的经济再生担当大臣西村康稔在28日的记者会上，谈及新冠感染人数以东京为中心继续扩散一事强调，目前不考虑再次发布紧急事态宣言。他说增速与发布宣言的4月相比很慢。

他表示：新增感染者集中在首都圈，“未见全国性的扩散”。