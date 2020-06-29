澳洲亲中议员遭间谍案突查后 坚称:没有作过任何错事

澳大利亚一名工党籍州议会在上周五被暂停党籍。当天，澳大利亚安全情报组织（ASIO）和警方搜查了他的住所和办公室。这名叫肖凯·莫泽尔曼（Shaoquett Chaher Moselmane ）的新南威尔士州议员随后打破沉默，坚称其从未将澳大利亚和澳洲民众的福祉置于险境。

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澳大利亚联邦警察（AFP）和澳大利亚安全情报组织在周五以莫泽尔曼的办公室被一名中国政府代理人渗透的名义，对其住所和办公室进行了突袭调查。莫泽尔曼曾担任过新南威尔士州议会上议院的助理议长。《悉尼先驱晨报》报导指，他自从2009年进入州议会以来已9次私下访华。获披露的记录显示，其机票和住宿费用常常得到中国政府官员或者机构的赞助。另据《澳大利亚人报》报导，莫泽尔曼是澳大利亚上海同乡会的名誉主席，还是澳大利亚华人协会的创始成员和前高级副主席。"中新网"此前亦曾于2018年5月对他进行过报道，其中提到莫泽尔曼强调"华人社区应当受到尊重"，并表示身为移民的他多年来一直致力于华人社区的工作。该网在2019年10月的一篇文章中还提到，莫泽尔曼是一名"中国通"，出生在黎巴嫩南部，在12岁时与家人一起移居澳洲。

今年3月底，莫泽尔曼并撰写了一篇认可中国新冠肺炎防疫工作的文章，其中还称赞了中国国家主席习近平和中国政府的领导力。针对他受到的调查，莫泽尔曼首度回应指，“相关调查针对的是其他的人，以推进外国政府的目的，即中华人民共和国”。他续称，“我不知道这指的是什么目的”。他还表示，在接受调查期间，自己会从新威尔士州议会的公职中休假。莫泽尔曼称，“我对这是一个严重调查（的性质）不抱有任何幻想”。据澳媒报导，这是“自冷战以来前所未见的调查”。

莫泽尔曼称，“这是这个时代的第一个（类似的调查），先例将就此设立，人的生活也已改变”。他说，“令人难过的是，政治绞刑已经开始了”。他坚称，“让我告诉你，我没有作过任何错事，我没有作过任何错事”。莫泽尔曼强调，“我从未将澳大利亚和澳大利亚民众的福祉置于险境。”据悉，如果针对他的调查演变成起诉，这将是自澳洲联邦政府通过反对外国干预法律以来，第一个有嫌犯被起诉的案例。澳大利亚国会在2018年6月28日通过了两项反外国干预的法案，要求游说人士申报是否为其他国家服务，并大幅加重从事间谍活动的刑罚。莫泽尔曼被指曾多次对相关法律的立法加以批评。

莫泽尔曼的声明还提到，他对中国进行过的9次访问中，其中6次都包含向残疾儿童运送轮椅的活动。他还坚持，“我出钱购买自己的机票和住宿花费”。他强调，从未参加过中国政府出资的访华旅行。莫泽尔曼指出，“澳大利亚的华人社区一直遭受持续的政治、种族和身体虐待。 他们不应该得到他们所接受的诽谤，他们当然也不应得到他们迄今为止所遭受的虐待和暴力人身攻击”。他还称，为谦虚守法的澳洲华人群体感到骄傲，并为其与他们的交往感到自豪。