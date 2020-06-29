美军4架侦察机于南海活动 解放军军机现身台湾附近空域

专门追踪南中国海机舰动态的推特“SCSPI”6月29日公布资料显示，直到当天傍晚至少有4架美军侦察机，及一架运输机和一架空中加油机在南海活动。

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截至到当地事件下午2点，由中国北京大学海洋研究院成立的“南海战略态势感知计划” （SCS Probing Initiative）推特平台一共发布了4篇美军机动态。SCSPI首先于上午9时发文表示，EP-3E、RC-135U电子侦察机自日本冲绳美国嘉手纳空军基地起飞，现身在台湾巴士海峡一带，并前往南海。不久后，该平台再度发文指，P-8A“海神”侦察机和C-40A运输机分别现身台湾西南海域、巴士海峡一带。其推文强调，EP-3E电子侦察机的飞行路径“非常有趣”。

SCSPI下午1点发布两条推文，内容指出，EP-3E及RC-135U现身台湾西南海域，侦察航线相当曲折、密集；另一则推文内容指出，共有2架P-8A、1架C-40A在当天现身于南海一带，截至下午1点止，共有4架美军侦察机在南海出现，并有KC-135R空中加油机、C-40A运输机现身南海海域。这也是美国军机连续9天出现在台湾附近空域。据中央社报道，台国防部对此不评论，但强调“国军对于周边海空域状况都有掌握，民众可以放心。”

此外，台《自由时报》当天报导指，本月解放军军机已经10次接近台湾外围空域，解放军战机在29日上午10点58分再次飞入台湾西南“防空识别区”，当时正好有一架美国RC-135U侦察机在附近。报导称，台军通过广播进行解放军战机进行了驱离。就在前一天，在巴士海峡上空和台湾东部外海空域也有美军和解放军战机现身。

SCSPI在28日发布的资讯指出，当天一架美国海军P-8A“海神”侦察机现身巴士海峡，其间疑似还有一架P—3C电子侦察机现身。日本防卫省统合幕僚监部另在当日发布消息指，两架解放军轰-6轰炸机自东海空域穿越宫古水道空域，来到台湾东部外海空域。