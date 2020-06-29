美海军两个航母战斗群再度于菲律宾海行动 解放军西沙群岛演练

美国海军太平洋舰队6月28日通过推特宣布，两个航空母舰战斗群开始在菲律宾海开展双航母战斗群行动。27日，中国海南海事局通过官网宣布，7月1日至5日，西沙群岛海域将执行全域禁航，区域内将有军事演练。

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美海军太平洋舰队发布的相关新闻稿指，“尼米兹号”航母战斗群与常驻日本横须贺港美军基地的“里根号”航母战斗群，联合实施这次的全域作战协调行动，以显示美国对地区盟友安全的承诺、美军在印太地区快速集结兵力的能力，并证明美国做好准备应对所有挑战国际准则的势力。值得注意的是，太平洋舰队曾在21日发布消息指，“罗斯福号”和“尼米兹号”航母战斗群当天在菲律宾海进行防空演习、海上监视、海上补给、防御性空战训练、远程攻击及协调合作等演练。这一演练刚于23日宣布结束。因此，“尼米兹号”航母战斗群此次与“里根”号航母战斗群再次出现于菲律宾海，也是美军在该海域不到一周内进行的第二次双航母战斗群行动。

对此，“尼米兹号”航母战斗群指挥官科克 (James Kirk)表示，“只有美国海军能够这样大规模集结航母打击群的力量，并稳定可靠地投放军力以保护各国的海洋自由权。”他称，“从世界各地而来的超过1万名美海军水手结成凝聚的团队，这样的行动让我们准备好对任何意外加以回应”。“里根号”航母战斗群指挥官维科夫(George Wikoff)亦称，“我们积极寻求一切机会，以提高和增强我们在进行全域作战中的能力和熟练程度”。他续指，“美国海军仍保持对任务准备就绪并在全球部署。 双航母行动表明了我们对区域盟友的承诺，我们在印太地区迅速进行大规模战斗的能力，以及我们准备与所有挑战支持区域稳定的国际准则的人们作斗争。”

与此同时，中国海南海事局27日稍早发出通告指，7月1日至5日，西沙群岛海域将执行全域禁航，区域内将有军事演练。从划定的范围来看，几乎囊括了包括三沙市在内的西沙群岛所有岛屿。据悉，这是海南海事局本月第三次发布西沙海域航警，前两次均在6月18日开展，分别在两个海域进行，持续时间都是5个小时。本次军事训练地点有变化，持续时间5天。此外，中国军方5月还曾发布唐山港实弹射击演练通告，演练时间从5月中旬到7月底长达2个半月，而此时的西沙演练时间也在唐山港演练的时间范围内。同样在当月，曾有日媒报导称，中国海军会在8月份在东沙群岛附近进行大练兵。