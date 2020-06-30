莫里森将就增强澳洲国防发表演讲 10年划拨1850亿美元

自堪培拉方面消息，澳大利亚总理莫里森将在7月1日发表一项重要的澳洲国防政策演讲。据法新社获得的演讲内容，澳政府将大幅提高国防预算，计划在未来10年共拨款1850亿美元用于换装和能力升级。

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法新社援引莫里森的演讲内容提到，“我们必须面对我们已经进入了一个新的，不再那么友善的战略时代”。莫里森指的是当下华盛顿在全球毫无挑战霸权的结束和更加坚定的北京的崛起。他的演讲内容说，“就在我们应对国内处理冠状病毒大流行的同时，我们同样需要为一个更为贫穷、更为危险和缺乏秩序的后冠状疫情世界作出准备”。

澳大利亚政府此前曾诺，希望在2020至2021年间将国防支出达到总GDP的2%。报导指，在这一新的国防政策下，澳大利亚将购买具有更强打击能力的武器，包括美制AGM-158c远程反舰导弹等，并会加大对超音速武器的研发投入。

尽管承认这一拥有2500万人的国家无法与该地区的竞争对手匹敌-中国正式计划仅在2020年就在国防上花费1780亿美元，但莫里森却将澳大利亚定为将致力于“不受胁迫和霸权的开放、主权印太地区区域大国”。

莫里森表示，澳大利亚仍准备向“在符合我们国家利益的地方”派遣部队到更远的位置，但这不能以其应对来自或在自家后院威胁的能力为代价。澳大利亚国防军将致力于建立“更强的威慑能力”，以增加任何对可能的侵略者的成本，并集中精力在附近的地区行动，其次才是更远的地方。另据路透社报道，澳政府还计划将在未来10年投资13.5亿美元以增强该国的网络安全和防卫能力。