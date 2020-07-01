中印冲突 印度反华升温 企业急撇与中资关系

中印两国6月稍早在边境地区发生流血冲突后，印度国内的民族主义情绪不断升温，有中资挹注的印度初创企业以及中国智能手机制造商正在向用户宣传其印度色彩加以应对。

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据路透社消息，中印冲突后印度国内反华情绪升温，各企业淡化与中国的关系。边境冲突发生后，印度贸易商呼吁抵制中国产品、新德里推迟各港口中国产品的清关；印度周一甚至对包括TikTok在内将近60个中国应用程序下达禁令，这是印方迄今最强烈的举措。印度科技部表示，这些应用对印度主权与安全构成威胁。

数字支付公司Paytm等企业随即赞扬政府的举措。阿里巴巴拥有Paytm母公司One97 Communications约40%所有权。据Paytm创办人Vijay Shekhar Sharma在推特上表示，这项禁令是“符合国家利益的勇敢举措，”并称“印度最优秀的企业家应挺身而出、由印度人来替印度人打造出最好的东西的时候到了！”

中国电子产品公司小米是印度智能手机市场销量最高的厂商，过去几天小米一直在其本地电子商务应用上以“印度制造”标语进行宣传。小米还强调，其在印度国内的智能手机和电视装配线创造了数以千计的就业岗位。

据路透社，全印度移动零售商协会(AIMRA)主席Arvinder Khurana称，由于担心遭到抵制，小米已开始在一些城市的手机商店覆盖品牌标识，并用“印度制造”标识替代。

该报道称，Paytm和小米没有回应记者的置评请求。

Paytm规模较小的竞争对手MobiKwik等其他公司也迅速突出了自己的本地身份，并避免与中国扯上关系。