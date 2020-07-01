文在寅想在美国大选前推动朝美对话

韩国总统文在寅6月30日表示，将全力以赴争取在美国大选前再次促成朝美坐下来面对面对话。

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韩联社报道，青瓦台高官1日披露，文在寅前日同欧盟欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩举行视频会谈时作出如上表态。青瓦台解释称，文在寅所指的朝美对话是指朝美首脑会谈。

文在寅在会谈上表示，不容韩朝关系在此前艰难取得的进展和成果上倒退，他将耐心地努力保持韩朝美对话的动力，感谢欧盟一贯支持韩朝美对话和韩半岛和平进程，并期许欧盟也在促成朝美对话过程中发挥重大作用。

韩联社说，被问及有没有与朝美幕后协调金特会事宜时，青瓦台官员回答，开城工业园区的韩朝联办被炸毁后，青瓦台和白宫一直在紧密沟通，美方已经获悉并同意文在寅的上述构想，并为之努力。

朝鲜26日通过外宣媒体批判韩国政府推行“亲美”政策。朝鲜对韩宣传媒体“统一的回声”26日报道称，在朝韩关系极度恶化的情况下，韩国一味追随大洋彼岸的美国，期望能获得好处。报道称，韩方被韩美涉朝工作组扯后腿，至今连一项朝韩宣言都未能落实，却仍在支持美方的对朝制裁政策。“统一的回声”的另一篇报道称，韩国只会看美国的脸色，毫无作为，