日本将与中韩台等协商恢复商务人员渡航

日本政府为恢复国际商务人员往来，正在与一些国家商讨恢复商通航，并与越南实现了试行通航，搭载日本企业相关人士等150人的临时航班6月25日从成田机场起飞并抵达越南云屯。目前日本还正在推进与泰国、澳大利亚、新西兰的解除渡航限制的协商，并将于7月，同台湾、中国、韩国政府进行协商，同时考虑与文莱、缅甸等疫情状况趋于稳定的国家进行协商，据悉，日本政府考虑在协商过程中，将优先恢复与台湾地区的商务人员出入境往来。

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欧盟（EU）6月30日同意将日本等14个国家从其禁止入境对象国中移除，基本从7月1日起开始实施。

但是日本外务省目前仍对日本人去欧洲全境发布了暂勿前往的建议。欧盟方面要求日方采取对等的做法，日方至今还没有做出决定。

据悉，目前日本政府决定对恢复通航或将恢复通航国家的出入日本的人员实施核酸检测，同时要求对方国家来日人员持有核算检验阴性证明，日本还准备在机场检疫时引进唾液核酸检测。

日本盐野义制药公司6月22日宣布，为使新研制成功的新型冠状病毒快速检测、诊断的方法投入实用，已与日本大学、群马大学、东京医科大学3所大学就签订专利合同达成协议，以6月量产检测试剂盒为目标推进此项计划的进展。

该新成果可在25分钟左右确认是否感染新冠病毒，如果投入使用，将能促进日本重启国门，迎接外国客人及阻止新冠的蔓延及扩大，据说此项研究成果具有可以从唾液中直接采样，且无伪阳性等特点。