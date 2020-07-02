印度总理莫迪删除微博认证账号

当地时间7月1日晚，新闻微博接到了印度驻华大使馆的申请，“希望从微博平台上移除认证的莫迪总理微博账号”。经过了相关的删帖程序后，微博已经关闭了此前认证为“印度共和国总理”的微博账号@莫迪总理。

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据悉，莫迪此前是少数在微博平台上开通官方账号的外国领导人之一。莫迪在2015年加入微博，他的微博账号认证是“印度共和国总理”，该账号在这一平台上拥有24.4万粉丝。在刚刚加入微博时，他还曾用中文发文称，“你好，中国！我期待着通过微博与中国朋友互动。” 而他的最近一条微博内容则是今年1月25日向中国网友发出的鼠年祝贺。

据了解，由于莫迪的微博账号为VIP账号，在申请注销时需要经过“复杂的流程”，因此，印度不得不启动官方流程来处理此事。消息人士补充说，莫迪的微博账号共发布过上百条微博，由于暂时无法直接注销账号，113条已经在“花费了大量努力”后被“手动删除”。莫迪的微博账号现已删除了头像，变为空白。而该账号此前发布的所有微博也均已从其个人主页消失，全部微博数为“0”条。

路透社的报导指，莫迪在使用微博期间曾通过该平台向中国国家主席习近平和总理李克强发出过生日的祝福，而这一涉及中方领导人个人信息的行为则比较少见。自今年6月中旬中印边境地区发生边防部队暴力冲突造成人员死伤后，印度电子信息技术部29日宣布，禁止包括TikTok和微信在内的59款中国应用。对此，中国外交部发言人赵立坚曾于30日回应指，中印两国在务实领域的合作是互利共赢的，这种合作格局受到人为损害，实际上并不符合印方自己的利益。