印度禁令或使字节跳动损失超60亿美元 北京：立即矫正歧视做法

印度6月29日以国家安全为由宣布封禁中国59款应用，字节跳动旗下包括抖音国际版TikTok在内的三款App被下架。7月1日，接近字节跳动高层人士向媒体透露指，受印度封禁旗下应用影响，字节跳动损失将超过60亿美金，“这一金额极有可能超过其余所有产品被禁公司损失的总和。”

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印度电子信息技术部宣布封杀的59个中国应用软件中，涵盖短视频、社交、工具、跨境电商等类别。这些应用将被禁止在印度的移动端和电脑端的使用。其中，字节跳动和腾讯旗下应用上榜最多。字节跳动旗下三款应用，包括短视频应用TikTok和Vigo Video、社交应用Helo都被禁。目前，59个应用已经全部从App Store和Google Play两大应用商店下架。截至印度当地时间6月30日下午，曾下载的TikTok已经无法使用，同样出现在封禁名单上的微信、微博在部分地区功能也受到了影响。据悉，在遭到印政府封杀前，印度是TikTok的最大海外市场，该国已有超过2亿名用户。

根据移动应有数据公司Sensor Tower发布的数据显示，TikTok全球下载量已超过20亿次，其中印度境内的下载次数超过了6.11亿次。而在刚刚过去的今年第二季度中，此次被印方封杀的59个中国App在印度的总安装次数达到3.3亿次。它们今年6月的印度用户共达到5.05亿人。同样就来自该公司的数据显示， TikTok 5 月中有 1.12 亿下载量，其中 20% 来自印度，比美国市场高一倍。据财新援引接近TikTok母公司字节跳动的人士称，过去几年，字节跳动在印度的投入超过 10 亿美金，如今旗下产品在印度市场几乎全部折戟，导致的损失超过 60 亿美金。他表示，这一金额极有可能超过了其余所有被禁公司损失的总和。

此前，印度一直被字节跳动视为全球最重要的市场之一。2019年4月，字节跳动宣布未来3年将在印度市场投资10亿美元。同年7月，字节跳动宣布将在印度建立数据中心，在当地存储印度用户数据。在此之前，为遵守印度法律要求，印度用户的数据被存储在美国和新加坡等业界领先的第三方数据中心。公开信息显示，字节跳动在印度已雇佣本土全职员工超2000人。

针对印方在两国边境冲突流血后的这一决定，中国商务部发言人高峰7月2日在例行发布会上表示，中方没有针对印度的产品和服务采取任何限制性、歧视性措施。他指出，印方有关做法违反世贸组织有关规则和印方在世贸组织中的承诺，希望印方立即纠正相关针对中国和中国企业的歧视性做法。