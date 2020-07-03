日本自民党草拟决议案要求取消习近平访日

由于中国通过并开始在香港实行涉港“国安法”或，日本执政的自由民主党外交小组和外交调查会在3日的高层会议上草拟决议案，要求取消习近平访日计划，拟最快于下周正式决定，并提交给首相官邸。

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该决议案对涉港“国安法”实施后，随即有多人被捕，表示“重大而深刻的忧虑”，表示“强烈的谴责”，并要求取消现在处于延期状态的中国国家主席习近平访日。

由自民党的保守派议员约40人构成的“维护日本的尊严和国家利益之会”（代表干事青山繁晴参议院议员），去年11月撰写了反对中国国家主席习近平2020年春天作为国宾访日的决议，

2019年11月13日,他们在国会内召开会议,通过了决议。青山繁晴2019年11月13日傍晚访问首相官邸,将决议文递交给冈田直树官房副长官，而青山繁晴12月10日，再次访问首相官邸，配合安倍2019年12月下旬访华，再次提出重新整理的反对习近平作为国宾访日的决议文，并交给官房副长官冈田直树，在与冈田会见后青山表明：中国对香港市民采取新的行动的可能性正在增强，如果出现这样的情况，天皇陛下会见作为国宾的习近平，会给世界带来很大的误解。

自民党外交小组等5月曾汇总了要求政府重新考虑习近平作为国宾访日的决议。

而这次自民党外交小组等的决议案表示：在我们所担心的事情变为现实的今天，我们不能采取旁观的态度。

在谈及在保障高度自治的“一国两制”的基础上，经济上发展至今的香港的未来时决议案指出：我们对是否能够维持香港的自由、人权、民主主义这一基本的价值不能不抱有疑问。决议案强调：很可能对香港作为国际金融中心的地位产生影响，并强烈地要求中国政府“遵守与国际社会的约定，意识到自己作为大国的责任。”