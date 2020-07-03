莫迪整军 激升边境制空权 急购33架先进米格与苏凯

据台媒引述报道称，中印冲突中印拉达克加万谷（Galwan Valley）边境冲突之后，印度总理莫迪（Narendra Modi）今（3日）亲访拉达克尼姆（Nimu）的军事基地，表态防卫边防决心提振士气。随后，再签署大笔军购，增添33架俄制战斗机并全面提升装备，为整军备战做好一切后勤。

广告 继续浏览后续

据联合新闻网今天报道称，莫迪整军备战! 亲访中印边界提振士气，再买33架战斗机夺绝对空优。

报道引述《路透社》消息，饱受中国入侵压力的莫迪，在国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）、陆军司令纳拉文（Manoj Mukund Naravane）的陪同下抵达边境基地。这是2019年初以来总理首次访问，对于拉达克具有重要意义，这意味莫迪总理向士兵们传达国家最高领导人将与他们同在的讯息。

据该报道，6月15日印度和中国在加万谷爆发冲突后，据传已有20名印度士兵死亡、至少76人受伤，但是中国官方目前未透露自身的死伤人数。自5月份紧张局势加剧以来，印度已加强了在拉达克及其他部队战训移防。印度空军也已经将防空系统以及相当数量的前线战斗机和攻击直升机密集整训。

该报道引述《印度时报》消息，印度国防采购委员会（DAC）昨(2日)批准军购案，将向俄罗斯采购21架米格29战机和12架苏恺30战机，同时升级59架空军现有的米格29战机。军购案还包括飞弹采购，将买入250枚印度制“阿斯特拉”（Astra）空对空飞弹，并计划2021年起，将该飞弹装到战机上。