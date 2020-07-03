莫迪穿军装突访中印边境拉达克（Ladakh）

印度总理莫迪7月3日赴中印边境拉达克（Ladakh）地区考察，中国外交部发言人赵立坚说，中印任何一方都不应采取可能导致边境局势复杂化的举动。法新社表示，莫迪突访拉达克时特意穿上了印度军装。

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中国外交部7月3日举行例行记者会，赵立坚对于莫迪的举动表示，当前，中印双方正通过军事和外交管道就缓和当前事态进行对话沟通。在此情况下，任何一方都不应采取可能导致边境局势复杂化的举动。

莫迪3日到拉达克前线视察并对部队，这是中印部队5月初起在拉达克对峙之后，尤其是中印部队6月15日晚爆发暴力冲突、引发死伤后，莫迪和内阁安全委员会成员首次访问拉达克，并与前线的边境部队交流且发表谈话。

莫迪在发表谈话时强调，扩张主义的时代已经结束，现在是发展和公开竞争的时代，发展才是未来，扩张主义者最终都走向灭亡。

此外，也有媒体问道，印度交通部长宣布将禁止中资企业参与印度道路建设项目，中方是否会采取任何回应措施。这是继印度禁用59种中国的手机应用程式以及检查中国的进口货物后，又一个报复举动。

对此，赵立坚仅重申，中印关系需要两国共同维护，中印务实合作本质上是互利共赢的，为两国务实合作人为设置障碍违反世贸组织相关规则，也将损及印方自身利益。中方将采取必要措施，维护中国企业的合法权益。