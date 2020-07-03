金正恩自夸抗疫成功 微妙指「邻近国家」又爆发新一波疫情 要维持最高警戒

朝鲜举行劳动党政治局扩大会议，金正恩主持会议。在检讨工作会报之后，金正恩说：「我们已经彻底遏止邪恶病毒来袭...且抗疫情况维持稳定，即便是目前全世界正面临健康危机。」中国武汉爆发病毒疫情后，朝鲜是第一个对中国完全封境地国家，但朝鲜国内疫情实情，外界知晓不多，专家深感怀疑。

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据法新社今天报道说，金正恩夸耀北朝鲜抗疫成功，专家深感怀疑。

朝鲜国营媒体今天说，领导人金正恩盛赞抗疫工作获得「耀眼的成功」。不过，专家认为北朝鲜恐难避免2019冠状病毒疾病）感染，其卫生系统难以因应重大疫情爆发。消息说，金正恩主持劳动党政治局扩大会议，在检讨工作会报之后，他说：「我们已经彻底遏止邪恶病毒来袭...且抗疫情况维持稳定，即便是目前全世界正面临健康危机。」

朝鲜中央通信社（KCNA）声明中引述金正恩的警告，抗疫防线不可「稍有自满或松懈」，他敦促应维持最高警戒，特别是「邻近国家」又爆发新一波疫情。

2019冠状病毒疾病在中国首度爆发后，随即蔓延全世界，与中国相邻的朝鲜至今都未通报任何一起确诊病例，但实施了严格防疫措施，包括关闭边界、学校停课，以及隔离数以千计的民众。

据法新社，分析专家表示，朝鲜不太可能避免病毒感染，境内卫生医护系统摇摇欲坠，难以应付重大疫情爆发。

联合国人权专家上个月警告，朝鲜的粮食不安全危机加深，当局为遏止疫情爆发而采取管制措施，特别是封锁边界，结果导致一些民众深陷饥饿。在疫情危机爆发前，一般认为朝鲜已逾4成民众处于粮食不安全情况下，许多人营养不良。

几乎全世界每个国家都遭受疫情袭击，全球至少有1070万人感染2019冠状病毒疾病，约51万6000人死亡，疫情以前所未见的方式冲击民众日常生活与经济活动。