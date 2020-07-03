翡翠-缅甸的开采充满危险与不透明

缅甸的一处露天翡翠采矿场因塌方，有超过160名矿工被困或遇难。翡翠这种玉石的开采变得越来越危险与不透明。

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据本台RFI法广记者Claire今天2020年7月3日周五报道，翡翠是一种绿色的宝石，缅甸的产量占全球市场90%。尽管它在2014年得到采掘业透明倡议组织（ITIE）的接受，但没有人确切知道这里的生产情况。采掘业透明倡议组织的报告提到，依照缅甸提供的数字，2017年-2018年间产量3万1千7百吨，价值1180亿缅元，相当于8700万美元。

然而采掘业界通报的数字与政府提供数据存在出入。国际机构的专家团队认为，3/4的产量没有被纳入统计，价值在37亿美元至430亿美元之间，差距很大。

翡翠销往中国 获利用于内战

造成不透明的原因是多样的。几乎缅甸开采的所有翡翠都出自发生矿难悲剧的帕敢（Hpakant），就是在克钦邦（Kachin）,多年来，缅甸政府军与独立派在那里打内战。宝石被偷偷地运往中国，为冲突的主要参与方提供资金。

尽管这是一种悲哀的传统流程，但还是进入现代化了。在云南瑞丽，中国边境一侧，翡翠原石的网络贸易百花齐放，并更有利于翡翠的走私和品质上的作假。

缅甸当局曾试图限制，有时深达地底数百米露天翡翠矿的失控发展，在2016年决定对新的开采证延期，把面积限制在2公顷。

旧矿中的非法矿工

许多大矿被关闭了，但由于不再受到监控，涌入了数以百计的非法矿工，不顾当前雨季的危险，在矿渣中搜寻宝石。他们是大规模塌方事故的受害者。

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