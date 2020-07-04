平壤：美国视对话如工具 特金11月前没必要会谈

自平壤方面消息，朝鲜外务省第一副相崔善姬7月4日发表谈话，否定11月美国大选前再次举行朝美首脑会谈的说法，并指美国只是将朝美对话视为处理政治危机的工具，没有必要坐下来面对面对话。

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据朝中社报道显示，崔善姬在谈话中表示，“眼下，连我们记忆里渐渐遗忘的‘朝美首脑会谈’一词，最近成为一个热门话题，引起国际社会的关注。”她说，“有些人完全没有意识到我们这个当事人的看法如何，轻率表态发挥仲裁作用，还听到一些美国执政团队一致承认美国总统选举之前的朝美首脑会谈必要性的声音。”她续称，“甚至有些空想家表示期待或许会受到什么‘十月的惊喜’，并认为可以拿有条件的制裁缓解来换取朝鲜的无核化措施。目前，任何微小的误判或闪失都会招致无可挽回的致命后果，在像现在一样的敏感时期，无视朝美关系现状的‘首脑会谈论’不胫而走，引起舆论一片哗然，我对此不禁讶然失色。”

崔善姬指出，“美国不把首脑会谈达成的共识放在眼里，执意奉行对朝敌视政策，难道我们能和这样的美国进行对话或交易吗？”她说，“没有意志做出决断和我们重新制定朝美关系计划的美国，拿什么度命之策来靠近我们，结果是显而易见的。”她强调，“若美国还认为拿协商之类东西可以动摇我们，那是天大的失算。”她表示，“朝鲜已经制定了管控美国长期威胁的更具体的战略计算表。” 崔善姬说，“我们国家的政策绝不会被谁的国内政治日程等外部因素而调整改变。”她续称，“不必多说了。在美国的眼里，朝美对话只不过是处理其政治危机的工具，我们没有必要与这样的对方坐到一起。”

朝方的这一表态被指是针对韩国总统文在寅，近日所多次作出的将力争美国大选前促成特金会的呼吁。文在寅曾于6月30日提出，韩方将全力以赴争取在美国大选前再次促成朝美坐下来面对面对话。据青瓦台高官1日披露，文在寅在与欧盟欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩举行视频会谈时作出如上表态。青瓦台解释称，文在寅所指的朝美对话是指朝美首脑会谈。

韩联社报道指，文在寅在会谈上向欧盟领导人谈到，不容韩朝关系在此前实难取得的进展和成果上倒退，他将耐心地努力保持韩朝美对话的动力，感谢欧盟一贯支持韩朝美对话和韩半岛和平进程，并期许欧盟也在促成朝美对话过程中发挥重大作用。被问及有没有与朝美幕后协调金特会事宜时，韩国高官回答，开城工业园区的韩朝联办被炸毁后，青瓦台和白宫一直在紧密沟通，美方已经获悉并同意文在寅的上述构想，并为之努力。