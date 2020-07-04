菲外长：中国军演若涉入领土将给予最严厉回应

菲律宾外交部长洛钦周五向中国发出警告指，如若正在进行的中国南海军演涉入菲律宾领土，菲方将给予包括外交及其他任何合适手段，最严厉的回应。菲律宾国防部长洛伦扎纳亦称，中方的行为“极具挑衅性”，或将使区域局势更为紧张。

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洛伦扎纳在周五参加一个视频论坛时指出，“这令人非常担忧，我们对其保持警戒。如果中国在他们所属的南海海域进行军演则没有问题，但如果他们在争议海域进行将向所有对南海和西菲利宾海的声索方释放一个警钟”。他强调，菲律宾采取的军演，大多与美军联合进行而其范围则一直保持在菲律宾海域之内。他认为，中国是所有南海争议海域声索方中最具侵略性的一方。洛伦扎纳称，“近期在西菲律宾海有更多的中国军用及民用舰船对该海域进行骚扰和入侵”。当地媒体报导指，自去年8月至今年年初，中国舰船在该海域针对菲利宾舰船的接触行为至少发生了20多起。

洛钦的发言谈到了，中国海事局官网6月27日发布的航行警告，其中提及解放军将于7月1日至5日在西沙群岛海域举行军事演习。他表示，“我的第一个反应就是查看航行警告中的经纬度。我对外交部的常设指示就是，对于那些缺乏力量来对挑战他们领土完整加以适当回应的国家来说，必须在法律和地理中寻求准确性”。他续称，“中国海军演习，如果他们严格按照公布的经纬度不会侵犯菲利宾领土。这些演习正在西沙群岛附近水域进行，而越南则对该片海域存在主权声索”。

洛钦强调，“如果这一演习涉入菲律宾领土，那中国已经得到提前警告将受到包括外交和其他任何适当的最严厉的回应”。不过他同时提出，菲律宾希望中方军演的意图是遵循其所提倡的友好合作精神。他表示，菲律宾继续会与其最大的贸易伙伴中国合作，但要求当事方避免紧张局势升级，并遵守国际法特别是《海洋法公约》和《联合国海洋法公约》规定的责任。

同样就此次解放军在南海争议海域的军演，越南外交部在周四表示，中方的军事演习严重侵犯了越南的主权。越南要求中国保持克制，不要采取类似行动。此外，美海军最新介绍指，美两艘航母战斗群“里根号”和“尼米兹号”进入南海军演。