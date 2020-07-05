台海军陆战队军演突击艇翻酿死伤 一少校疑引咎自杀

台湾海军陆战队发生操舟1死2命危意外，海军教育训练暨准则发展指挥部今天上午又发生40岁杨姓少校在队部办公大楼楼梯间寻短，送医不治。据了解，杨姓少校负责海上操舟合格签证的业务，是否与操舟意外有关，海军正在调查，并强调杨姓少校并未受到上级责难。

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据自由时报今天报道称，海军陆战队操舟1死2命危意外后，负责业务少校队部寻短。海军左营军区海军教准部杨姓少校在办公大楼楼梯间寻短，同袍发现时已无生命迹象，送医仍告不治。下周汉光演习即将登场，海军接连发生憾事，该报道称是蜡烛两头烧。

海军教准部负责海军整体专业教训，据了解，陆战队士官兵要进行海上抢滩操舟，取得合格的签证，杨姓少校负责海上操舟合格签证的业务。海军陆战队之前指出，受伤的3名士官兵都是资深士官兵，均通过合格签证。

海军陆战队3日进行登陆抢滩训练，突来的过大涌浪，在距离岸边约137公尺，打翻突击艇，导致7人落海，3人命危，其中最晚被救起的26岁上兵蔡博宇，今天凌晨宣告不治。国军左营分院持续抢救陈姓上士、道卡度中士。

据海军教准部表示，该部所属战技训测中心杨姓军官，今日上午由单位同仁发现疑似自我伤害，经急救后转送国军高雄总医院左营分院，仍宣告不治。海军教准部表示，对此不幸事件深表遗憾，该部已责派干部前往协助家属处理善后事宜，同时要求各单位加强宣导尊重生命教育。据该报道，教准部说明，杨姓军官为本次联合登陆作战操演训练教官之一，配合司令部调查小组初步了解，该员并未受到任何长官责难情事，目前刻正配合检调厘清自伤原因。