日本暴雨洪灾导致18人死亡 16人心肺停止

日本以熊本县南部为中心地区，7月4日到5日连遇暴雨，并引起球磨川泛滥。陆上自卫队在当地展开救援。

以日本熊本县南部为中心，4日到5日连遇暴雨，并引起球磨川泛滥，到日本时间5日下午为止，已导致共18人死亡，16人处于心肺停止状态。日本出动警察、消防和陆上自卫队展开救援行动，但有多地居民仍陷入孤立，以山区为中心，部分地区得不到及时救助，受灾范围正在进一步扩大。

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到日本时间7月5日上午9时为止，球磨川支流附近被淹的特别养老院“千寿园”的14人处于心肺停止状态，救出50人，人吉市9人死亡、芦北町5人死亡、津奈木町发生土砂崩坍，1人死亡，两人去向不明，在津奈木町福滨的受灾现场，警察、消防和陆上自卫队出动约100人展开救助，但是由于大量土砂与冲倒的树木形成障碍，救援进展艰难。

该町共有约100人在临时避难所避难，由于新冠病毒感染正在扩大，町政府要求人们戴好口罩，保持距离。

另外静冈县也有1人死亡。

球磨川自上游至下游泛滥，道路中断，很多地区发生浸水。

气象厅4日清晨首次向熊本县和鹿儿岛县（除奄美以外）发布了大雨特别警报，两县共计11个市町村发出避难指示，现在共有20万人避难，到日本时间午后1时，熊本县内已有5420户停电。

据气象部门预测，从6日到8日，暴雨将袭击整个九州地区，四国、中国、关东地区也需要警戒。

鉴于暴雨与洪水造成重大灾情，日本政府设立了非常对策总部，安倍首相指出：已派出10,000名自卫队队员加入搜救行动，表示要尽最大努力救援。政府在日本时间5日傍晚召开会议，安倍首相和相关阁僚出席。