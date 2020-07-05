Coronavirus-印度班加罗尔医院爆满

在印度，大都市里通常已经超负荷工作的医院，越来越难以应对Coronavirus病例的增加,尤其是在印度南部的大都市班加罗尔(Bangalore)。当地一名疑似患者因遭18座医院拒绝后病亡。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者Sébastien FARCIS周六（2020年7月4日）发自南亚的报道，Bhawarlal Sujani有Covid-19的症状。他呼吸困难，脉搏微弱还呕吐。这位现年52岁的班加罗尔居民，在他儿子的陪同下去求医。班加罗尔是一座富裕的城市，新科技的中心。但这位班加罗尔居民没能得到救治，因为18座公立或私立医院由于缺乏病床或医疗设备，无法接待留医。他最终死于并发症。

相关报道 Covid-19:印度采取措施 加强防疫

在印度，拒绝救治患者是违法的。地方政府威胁要追究相关9座私立医院的责任。如果说，这样的场景在新德里和孟买比较常见，而在班加罗尔这座印度第三大城市，之前，疫情还没有如此严重。然而，在一周以来疫情蔓延迅猛，迫使当局延长宵禁，并于周日对整个邦实施全面封锁。

当地乡下的疫情也如此：有三段录像显示，身穿防护服的人在外省朝集体墓穴中抛尸体，这形成丑闻，促使当局派遣多人前往那里。

印度冠状病毒疫情在继续蔓延，确诊病例已超60万，总数仍在增加，每天2万多人。

其它 / 印度禁59款中国手机应用后 何去何从？