日本疫情嚴峻 東京面臨封城

2020年3月22日，儘管有新冠病毒疫情，不少日本民眾仍然戴着口罩在東京上野公園欣賞盛開的櫻花。

日本首都東京都政府決定，為了防止新冠疫情擴大，將呼籲周邊各縣，包括埼玉、千葉、神奈川的民眾如沒有非常必要和緊急的事情不要到東京來。

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東京都知事小池百合子25日晚在都政府大樓舉行緊急記者會，由於25日東京都查出感染者人數達41人，是日本各都道府縣迄今發布的單日感染人數最高紀錄，小池表示目前東京都面臨“防止感染爆發的重要局面”。

她要求在這個周末，也就是28日和29日兩天，東京都民如果沒有非常必要和緊急的事情盡量避免出門，工作盡量在家裡完成，晚上最好不要出門，這一期間要維持到4月12日為止。

為了不發展到封城的程度，小池百合子呼籲東京民眾合作。

據日本NHK電視台根據日本各個自治團體和厚生勞動省的統計，到3月26日午前11時為止，在日本確診感染的人（包括乘包機和政府專機回國的人）為1313人。鑽石公主號乘客乘務員以712人，共2025人。東京都據全國之首，為212人。死亡者中國內感染者為45人，鑽石公主號乘客乘船者10人共55人。

在小池百合子25日的記者會見後，由於擔心封城，民眾出現了搶購食品的風潮。

而有關整個日本的新型冠狀病毒疫情的狀況，政府組織的專家會議3月26日通過了一份報告書，認為新冠病毒“蔓延可能性大”。厚生勞動相加藤勝信在接到報告書後將向首相安倍晉三彙報，日本將設置基於新冠特別措施法的對策總部。