日本官房長官對中國人大通過“港版國安法” 表示“深深憂慮”
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5月28日，在北京舉行的第十三屆全國人大第三次會議表決通過了全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定。
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日本官房長官菅義偉，在5月28日下午的記者會上，針對中國人大通過涉港《國安法》指出：在國際社會和香港市民強烈的擔憂中通過決議，對此表示深深地憂慮。
在27日的記者會上，他表示對於有關香港的中國人大審議狀況和香港的局勢強烈的擔心，並表示通過外交途徑向中國傳達了這種擔心。
菅義偉還表示將繼續與七國集團等相關國家合作，繼續注視事態的發展。
此前有消息說，5月22日開幕的中國全國人民代表大會（人大）將審議有關香港“維護國家安全”的議案。據香港媒體報道，這次加入的《國安法》將包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、以及外部勢力干預。
對此，菅義偉在22日的記者會上在談到此議案時說：我們對此非常關心，並一直關注。菅義偉指出：香港是與我國具有緊密的經濟關係和人員交流的極其重要的夥伴，在一國兩制的制度下，讓自由、開放的香港安定地走向繁榮很重要。
但是菅義偉當時並沒有對審議《國安法》表示擔心，也沒有進行批判，而在27和28日的記者會上，則表示了日本方面的深深擔憂。