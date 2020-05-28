日本官房長官對中國人大通過“港版國安法” 表示“深深憂慮”

在27日的記者會上，他表示對於有關香港的中國人大審議狀況和香港的局勢強烈的擔心，並表示通過外交途徑向中國傳達了這種擔心。

菅義偉還表示將繼續與七國集團等相關國家合作，繼續注視事態的發展。

此前有消息說，5月22日開幕的中國全國人民代表大會（人大）將審議有關香港“維護國家安全”的議案。據香港媒體報道，這次加入的《國安法》將包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、以及外部勢力干預。

對此，菅義偉在22日的記者會上在談到此議案時說：我們對此非常關心，並一直關注。菅義偉指出：香港是與我國具有緊密的經濟關係和人員交流的極其重要的夥伴，在一國兩制的制度下，讓自由、開放的香港安定地走向繁榮很重要。

但是菅義偉當時並沒有對審議《國安法》表示擔心，也沒有進行批判，而在27和28日的記者會上，則表示了日本方面的深深擔憂。