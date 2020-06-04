印度與澳洲簽署全面戰略夥伴關係協議 同意加強軍事合作

印度總理莫迪與澳大利亞總理莫里森在6月4日的視頻會議中，簽署了“印澳全面戰略夥伴關係協議”。他們還就增強兩國軍方的軍事合作及交流，特別是通過“相互物流支持安排”（MLSA），以給予對等的軍事基地互用權達成了共識。

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隨着兩國政府首腦簽署的這一協議，印度和澳大利亞擁有全面的戰略夥伴關係，其基礎是雙方就科學研究、網絡、基礎設施、貿易、教育、物流、國防科學和印太海事問題等一系列協議加以合作。莫里森指出，加強與印度的關係將進一步建立兩國之間的信任。他在當天的視頻會議上告訴莫迪稱，“ 在當下的情況，我們非常想與值得信賴的朋友和夥伴打交道，這是一個飽受考驗的夥伴關係。”

莫里森稱，“我們共享一個在我們的地區以開放、自由和規則為基礎的多邊主義體系的願望。”他說，“這還包括無論是在公共衛生還是貿易等其他領域當中”。莫里森在談及與莫迪的個人關係時還不忘打趣稱，二人通過社交媒體相知。他說，“我倒是想親身體驗著名的莫迪抱和與他分享我的薩摩薩餅”。據悉，在印度之前，澳大利亞僅與中國、印尼和新加坡簽署了全面戰略夥伴關係協議。

莫里森稱，儘管目前來看印澳兩國的貿易和投資並未達到理想水平，但他希望通過促進兩國關係能提供這些往來。印度目前是澳大利亞第8大貿易夥伴，及第5大出口市場。莫里森原計畫於今年1月訪問印度，但由於森林大火和新冠肺炎疫情等事件影響遭到取消。同樣在當天，兩國首腦還簽署了涉及軍方合作的“相互物流支持安排”。

該協議允許印度和澳大利亞軍艦和飛機使用彼此的軍事基地，並進行設備維修和加油補充。據悉，印度與美國也簽有類似的協議，這被視為是更廣泛的安全合作的一部分，以平衡中國在印太地區日益增長的經濟和軍事力量。印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）在會前表示，“這是莫迪總理將首次舉行雙邊虛擬峰會。 這標誌着與澳大利亞之間的聯繫及其向上軌跡的加強。“

此外，印度軍事記者比屏答（Bipindra NC）分析稱，印度還在考慮邀請澳大利亞參加與美國和日本在印太海域舉行的年度海軍演習，以鞏固兩國之間的安全關係。據悉，在“美日印澳四國同盟”（（QUAD）中，印度僅尚未與日本簽署相應的軍事合作協議。與此同時，印度外交部表示，在兩國首腦當天的峰會中，雙方並未提及印中兩國軍隊近日來在雙方邊境地區的對峙事件。