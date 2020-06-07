日本拒絕參加就香港國安法批評中國的聯合聲明 歐美或不滿

關於中國在香港建立國家安全法律制度，日本政府曾被詢問是否參加美國、英國等嚴厲批評中國的聯合聲明，但日本表示拒絕。共同社指多名相關國家當局人士透露了該消息。日方希望與中國改善關係，以不追隨歐美各國的方式展示了對中方的顧及，但美國等相關國家中出現了對日本的做法感到失望的意見。

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據共同社今天報道稱，日本拒絕參加就香港國安法批評中國的聯合聲明。受新型冠狀病毒疫情等影響，中國國家主席習近平作為國賓訪日一事目前暫緩。有意見認為，日方此舉意在為實現習近平訪日而避免過度刺激中國。但歐美各國圍繞香港問題與中國對立加深，日本的決定可能導致與歐美各國之間產生裂痕。

英美兩國與澳大利亞、加拿大4國在中國決定建立該法制的5月28日發表了聯合聲明，向中國表示“深為關切”，強烈批評稱這是違反規定以一國兩制方式歸還香港的1984年《中英聯合聲明》的行為。

共同社說，據相關國家當局人士透露，此次的聲明由英國和加拿大主導。日本政府在聲明發表前曾接到暗中詢問，但表示了拒絕。一名相關國家當局人士說：“日本大概重視與中國的關係吧，說實話，我很失望。”

關於在香港建立國家安全法律制度，日本政府28日稱“深表憂慮”（官房長官菅義偉語）。對此，中國外交部發言人趙立堅在第二天的29日指出，為實現習近平作為國賓訪日，“希望日方為此創造良好的環境和氛圍”，間接要求與歐美畫清界線。中國強烈反對英美等4國的聯合聲明，趙立堅稱此事“完全屬於中國內政，任何外國無權干涉”。