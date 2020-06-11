莫里森：不屈服於中國脅迫 不放棄澳洲自身價值

澳大利亞總理莫里森6月11日在接受悉尼2GB電台採訪時強調，不會屈服於中國的脅迫，亦不會放棄澳洲自身的價值。

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自近期澳大利亞當局提出應對肆虐全球的新冠肺炎病毒來源等疫情相關問題展開獨立調查後，堪培拉與北京的關係便陷入冰點。不僅中國商務部向澳大利亞出口的牛肉和大麥等農產品發難，6月5日，中國文化和旅遊部也發布消息，提醒民眾近期切勿前往澳大利亞旅遊。消息稱，近期由於受到新冠肺炎疫情影響，澳國內對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為明顯增加。中國外交部發言人華春瑩並在8日的例行記者會上重申，過去一段時間來，澳大利亞國內針對中國、華人乃至亞裔層出不窮的歧視現象。6月9日，中國教育部還發布了2020年第1號留學預警。提醒廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳或返澳學習。

在談到與北京近日升級的外交摩擦時，莫里森在節目中首次用到了“脅迫”一詞。他提出，“澳大利亞提供着全世界最好的旅遊和教育產品，我知道它們都很吸引人”。莫里森說，“有一件事澳大利亞會一直堅持就是以我們的國家利益行動，並永不被威脅恐嚇”。他強調雖然澳洲是一個開放貿易的國家，但他絕不會為應對來自任何地方的脅迫，而以澳洲的價值作交換，強調永遠只為國家利益行動，不會被威脅嚇倒。

此外，針對中方指控疫情期間澳洲出現的亞裔受歧視，及澳洲不安全等問題，莫里森在採訪中回答說，“這是瞎說”。他續稱，“這是出格的斷言”。當主持人問到中國為什麼針對澳大利亞頻頻質問時，他則回答稱，這是屬於中國領導人們的問題。莫里森說，“我們沒什麼也沒做，也不希望做任何與我們的價值不一致的事情，或者做任何對我們與中國的夥伴關係構成不利的事”。他重申，“我們不會低頭，或將我們的價值交易出去”。

澳大利亞工黨教育事務發言人普利貝斯克（Tanya Plibersek）也表示，澳洲提供全球最好的教育系統之一，並歡迎中國留學生在國際疫情限制鬆綁後回到該國學習。她指出，澳洲應嚴肅面對種族歧視一體。但她也說，“這不應是來自任何國家的學生覺得不在澳洲學習的原因”。她強調，“（澳洲）是一個安全和歡迎的（留學）目的地”。

此外，莫里森另在接受澳洲3AW廣播公司採訪時對維多利亞州，工黨籍州長安德魯斯（Daniel Andrews）不顧國內反對聲音，執意落實他與中國簽署的“一帶一路”合作協議進行批評。莫里森指出，任何州或領地政府都不應投入到任何與聯邦政府外交政策不一致的協議中去。

莫里森說，“是一個澳大利亞外交政策並不承認的項目……因為我們不相信其符合澳洲的國家利益。”他續稱，“這不是一個澳大利亞政府所同意參與的項目，不符合聯邦政府的外交政策。所有州和領地政府都不應作出與聯邦外交政策不符的事情”。當主持人問及，維州州長安德魯斯是否應放棄這一計畫時，莫里森回答稱，“他應該這樣做，因為其並不與澳大利亞政府的政策一致”。