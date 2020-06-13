朝鮮外務省：韓國無資格談無核化 統戰部：不信任韓國

自平壤方面消息，朝鮮外務省6月13日對韓方有關為朝美對話和無核化付出努力的言論大加譴責，就韓方“自詡”為仲裁者的角色顯露不滿。朝中社12日還報道稱，朝鮮勞動黨中央統戰部部長張金鐵（音譯）當天發表談話指，從現在開始韓方將在後悔與痛苦中度過，朝方對韓方的信任已蕩然無存。

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朝中社周六報道稱，對於韓方表明“將為朝美對話早日重啟付出努力”的言論，朝鮮外務省負責美國事務的局長權正根發表談話大加譴責，奉勸韓國勿將所謂無核化掛在嘴邊，朝美之間的問題，尤其是在核問題方面，韓方沒有資格談論，也沒有資格出頭，韓方大談所謂重啟朝美對話令人哭笑不得。權正根指出，一年前朝方已言明讓韓方不要插手朝美之事，朝美之間不再對話，無核化化為泡影並不是因為沒有仲裁者，而是因為實現無核化的條件尚未形成。他說，韓方根本不了解實現無核化需要哪些條件，需要克服哪些困難，只會口口聲聲大放厥詞，愚鈍至極。

權正根揚言，朝鮮為了克服美國的威脅，將會不斷增強力量。朝鮮跟兩年前相比改變了很多，現在和今後還會一直改變。據悉，朝鮮外務相李善權周五在“首次朝美首腦會談”兩周年之際發表談話稱，增強力量有效管控美國長期的軍事威脅是朝鮮堅定不移的戰略目標。對此，韓國外交部官員回應稱，政府將為朝美對話早日重啟、韓朝關係發展持續，以及韓半島實現完全無核化和永久和平繼續付出努力。

另在當天，張金鐵就韓國總統府青瓦台11日宣布將嚴打散布反朝傳單的行為一事回應稱，朝方對韓方舉措並沒有太多的信心，更多的是懷疑。他譴責稱，韓方總是瞻前顧後、油嘴滑舌。他強調，朝韓關係走到如此糟糕的境地並不是因為雙方缺乏溝通或簽署的協議不夠多。他還指出，假如韓方是真正擔心朝韓關係惡化，在自從雙方發表《板門店宣言》至今的2年時間裡制定相關法律（指關於禁止散布反朝傳單的法律）綽綽有餘。他續稱，朝方不願與光說不練的韓方打交道。

韓聯社報道指，張金鐵在去年2月的朝美領導人河內會談結束後獲任朝鮮負責對韓事務的統一戰線部部長一職。這是張金鐵首次以個人名義發表談話。本月4日，朝鮮勞動黨第一副部長金與正發表談話譴責棄朝投韓者從韓方向朝方散發傳單，之後韓國政府表明將立法禁止有關行為，並檢舉有關人員，正在採取積極措施予以應對，但朝方連日譴責韓方。

此外，隨着 《六一五韓朝共同宣言》發表20周年紀念日的來臨，韓聯社的報道認為，韓朝關係在經歷了2017年的對立、2018年的和解，2019年的僵持後，2020年再次面臨著重返對立格局的危機。從當前的氛圍來看，韓朝關係恐將再次重回以往的緊張僵局。

朝鮮近日以韓國團體對朝散發傳單問題為由，宣布關閉所有對韓聯絡渠道，將“對韓工作”改稱“對敵工作”，加大對韓施壓力度。報道認為，雖然韓方正在積極應對傳單問題，但預計朝鮮不會輕易就此罷休。