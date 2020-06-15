去中國製造 印度取而代之或困難重重

印度經濟在新冠肺炎疫情下遭受嚴重打擊，印度政府為拯救經濟，正試圖以更多優惠獎勵，吸納想從中國遷離的外資企業到印度落腳，但似乎仍有許多難題待解。

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據中央社今天發自印度當地報道稱，取代中國成製造基地，印度還有許多難題待解。印度擁有龐大年輕勞動力，且勞工成本較低，成為印度發展為世界工廠的利基，但政策不穩定與法令對外資不友善是問題，似乎仍有許多難題待解。

印度為控制新冠肺炎病毒疫情從3月25日採取全國封鎖措施後，經濟停擺2個多月，加上經濟改革不力，最近連向來對印度最為友善的穆迪信評（Moody\'s Investors Service Inc.），1日把印度主權評級由原本的Baa2調降一個等級到Baa3，也就是俗稱的“垃圾級”，前景展望維持“負面”，成為22年來首次。高盛（Goldman Sachs）也鑒於印度今年4到5月的經濟比去年同期大幅衰退45%，遠超過原先預期衰退20%，把印度這個財政年度的經濟展望從原先的-0.4%，下修為-0.5%。

為拯救經濟，印度總理莫迪領導的內閣除不顧印度的確診病例連日來持續飆升，按照解封三階段執行解封，更推出規模20兆盧比的“印度自力更生”特別經濟計畫。這項計畫除聚焦航太與飛機維修、國防工業、電力及煤礦等產業外，更大舉向包括台商在內的電子業者招手，希望廠商如果考慮撤出中國，可到印度落腳，希望成為下一個全球電子製造中心，甚至成為下個世界工廠。

根據報導，印度準備畫出總面積約5000平方公里，相當於兩個盧森堡的區域，提供給那些希望遷離中國的製造業落腳，更與1000家美國跨國公司積極接洽。一名印度資深官員5月中甚至向印度經濟時報（Economic Times）透露，經過幾次與蘋果公司開會後，蘋果考慮把近20%的產能從中國轉移到印度來。此外，印度電子及資訊科技部2日啟動一項價值66.5億美元的計畫，向全球5家智慧型手機製造商招手，鼓勵他們興建或擴大在印度的智慧型手機生產基地，希望打造印度成為全球最大的智慧型手機製造基地。

據該報道，大概從5月以來，印度政府機構、工商團體，就不斷邀請駐印度代表田中光、駐印度代表處經濟組官員，或是台灣大企業的高階主管參加視訊會議，介紹印度提供的優惠獎勵投資政策和環境，不斷鼓吹台商到印度落腳。

印度商工部旗下招商機構“投資印度”（Invest India）更請經濟部國際貿易局協助，委託外貿協會舉辦台印電子產業線上座談會，由印度相關主管機關司長及各省政府主管官員向與會的120名台商說明投資優惠，“投資印度”執行長班格拉（Deepak Bangla）更打包票說，只要台商有需求，“投資印度”將致力滿足。

確實，如同印度官員所宣傳，印度擁有13億人口，35歲以下勞動力占人口的65%，且成本較低，加上有強大的軟件人才，及鄰近歐洲、中東的地理位置，和擅長硬件製造的台灣，確實可形成互補，台商也不應放棄這個中產階級正在快速崛起的龐大市場。

但印度政策的不穩定性，及許多對外國投資人不友善的法規，和官員效率及索賄等問題，都是外資對印度望而卻步之處。

雖然莫迪政府嘗試鬆綁外國直接投資政策，推動經濟改革，但穆迪最新報告批評，印度從2017年以來，經濟改革執行力道薄弱，緩慢的改革趨勢和政策的有限性，導致長期的經濟成長緩慢。

最讓外資關切的問題之一就是印度政策的不穩定性。此外，印度各種繁複的稅務法規，搭配外資聘請的印度財會顧問和律師，不時傳出勾結印度稅務官員，看準外資不懂本地稅務法規而“製造”稅務罰款向外資索賄，更讓外資企業出現重大損失及營運困擾。