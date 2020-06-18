印度三面受敵 邊境紛爭不好解 與解放軍械鬥或死傷慘重

印度與中國15日晚間在中印邊界加勒萬河谷地區發生衝突，兩軍都傳死傷；巴基斯坦與印度今天互控對方違反規定在巴控克什米爾邊界開火；尼泊爾13日把與印度爭議地帶畫歸版圖。尼泊爾國會上院今天無異議通過憲法修正案，認可官方新地圖納入與印度有領土爭議的3個地區，完成國會兩院法定程序，預料將讓尼泊爾與印度間的關係陷入緊張。有消息說中印邊境衝突之際，北京與新德里或採取措施降溫緊張。

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據中央社今天報道稱，單挑中巴尼泊爾，印度周內與3鄰國邊界糾紛。印度與中國15日晚間在中印邊界加勒萬河谷地區發生衝突，兩軍都傳死傷。

據英國“衛報”，在喜馬拉雅山區西部的衝突發生次日，印度媒體開始報導陣亡者姓名，嘗試還原當時加勒萬河（Galwan River）上方高聳、崎嶇山脊稜線的事發經過。衛報形容雙方這場以拳腳、石塊、棍棒的互毆是中印60年來最嚴重衝突。按印方說法，當時印軍巡邏隊在一處陡峭山區意外遇到中國人民解放軍，印軍認為解放軍部隊理應根據6月6日一份協議自當地撤離；印度政府指控印軍遭受對方“預謀伏擊”。

雙方人馬在沒開槍的情況下互搏，印方隨即從2英里外的哨所召人支援，最終雙方共約600人以石塊、鐵棍等權充武器的物件摸黑混戰達6小時。印方的說法是雙方大部分的死亡都是因從高處被打落摔死。

印度媒體News18今天報導，當晚的混戰持續8小時，事解放軍殺手小隊（death squads）還持包有鐵刺的鐵棍追擊、殺害比哈軍團（Bihar Regiment）官兵。這場衝突印軍官兵23人陣亡，包含比哈軍團指揮官巴布（Santosh Babu）上校，大部分人是因受傷在零下低溫待太久而死。印軍另至少20多人傷重命危，輕傷超過110人。

據中國解放軍西部戰區發言人張水利16日晚間發表聲明，稱是印軍15日晚間在加勒萬河谷地區越界“非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡”但並未具體說明中印雙方確切死傷數字。

而據法新社消息，巴基斯坦軍方與地方官員今天指控印度在克什米爾印巴邊界砲擊，致平民4人喪生。據巴基斯坦少將伊夫提哈爾（Babar Iftikhar）推文指出，印軍違反雙方在當地的停火協議，在巴控克什米爾邊界南側“殺害4名無辜平民、打傷1人”，巴軍已有效回擊印度。當地官員表示，死者是因印軍砲彈落在2個鄰近村莊。

但印度媒體則稱是巴基斯坦違反停火協議，用迫砲朝印軍哨所開火。

據中央社今天消息指，尼泊爾國會上院今天無異議通過憲法修正案，認可官方新地圖納入與印度有領土爭議的3個地區，完成國會兩院法定程序，預料將讓尼泊爾與印度間的關係陷入緊張。

據加德滿都郵報（Kathmandu Post）說，尼泊爾國民議會（National Assembly，國會上院）今天出席的57位議員，對尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）政府推動的憲法修正案全部投下贊成票。這項修憲案是承認奧利政府最近公布新地圖，把與印度有領土主權爭議、但被印度實際控制且劃入北阿坎德省（Uttarakhand）管轄的李普勒克（Lipulekh）、卡拉攀尼（Kalapani）和林匹雅－杜拉（Limpia-Dhuraa）3個地區，劃入尼泊爾領土。。

尼泊爾國會上院共有59位議員，今天只有1位議員缺席。而議長提邁爾席納（Ganesh Timilsina）因身為主席，為維護立場公正，只有正反票數相同時才會參與投票。

據該報道稱，尼泊爾眾議院（國會下院）13日已經無異議通過上述憲法修正案。國會上院今天通過這項修憲案後，將由尼泊爾總統公告，就完成把上述3地納入尼泊爾領土的法定程序，新的版圖將會印製在官方地圖上。

這項領土爭端來自英國殖民印度時代。尼泊爾與英國發生戰爭後，尼泊爾國王1815年在脅迫下與代表英國的東印度公司簽署蘇加里條約（Treaty of Sugauli），把李普勒克等3塊土地割給英國，併入英屬印度。印度獨立後，主張繼承英國殖民時代的領土，因此尼泊爾與印度對相關領土一直有主權爭議。專家認為，尼泊爾此舉雖只具象徵性，但將考驗印度與尼泊爾的關係，也衝擊印度總理莫迪希望透過與所有鄰國間的雙邊合作關係建構南亞緊密合作架構的構想，還提供中國增強對尼泊爾影響力的機會。

據該報道，對尼泊爾新地圖涵蓋爭議領土一事，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）先前表示，尼泊爾此舉“不是基於歷史事實或證據”，且令人無法接受，呼籲爭端應透過對話解決。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）5月8日主持從北阿坎德省達爾丘拉（Dharchula）到李普勒克的80公里戰略關鍵道路開通典禮，但這條道路引發加德滿都一場大規模示威，抗議印度在尼泊爾領土修築道路，奧利政府幾周後公布新地圖來回應民眾訴求。專家分析，奧利正利用上述民族主義作為尋求大眾的支援，鞏固自己在黨內的地位以尋求連任總理，背後還有中國支援。

據該報道，有媒體5月指，中國駐尼泊爾大使侯艷琪出面協助奧利，促成他與連任主要挑戰者、同黨派的前總理普拉查達（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）等人之間的整合，讓他可以集結執政黨力量尋求連任。