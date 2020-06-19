中國釋放10名印軍俘虜 包括一中校、三少校

中印兩國軍隊6月15日在靠近喜瑪拉亞山的邊境地區暴發45年來最嚴重的軍事衝突。衝突已造成至少20名印度軍人死亡。另據印度媒體《印度教徒報》18日報導，中方在當天釋放了10名印度俘虜，其中包括一名中校和三名少校。

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該報引述消息人士的話指，印方被俘的10名官兵在當天下午5點左右得到釋放。此前，中印軍方在周三晚舉行了少將級別的會談。報導指，此次被釋放的10名印軍官兵都沒有受傷，他們在獲釋後得到了初步的醫療檢查並接受詢問。印度軍方還通過聲明表示，“印軍並無人失蹤”。 《印度快報》的報導指，這是自1962年中印邊境衝突以來，印方軍人首次被中方俘虜的事件。

印軍方曾在周四稍早時否認了有，印度軍人遭到中方拘押的消息。但印軍方在稍後表示，共有76名印度軍人在15日的衝突中受傷。其中56人的傷勢較輕，並將於“一周內”重回工作崗位。此外，來自《今日印度新聞網》的消息指，除了死去的20名將士外，印軍另有18名傷員正在軍事醫院接受救治，其中4人危重，但目前能夠通過治療維繫生命。

印度政府消息人士說，此次衝突爆發後，因中方人數多於印方，印方於是從大約4公里外的一處哨所召喚了援兵，最終約有600人混戰在一起。從6月15日晚上至16日凌晨，雙方在近乎完全黑暗的環境中戰鬥了長達六個小時。雙方士兵的主要傷亡原因是掉下峽谷或撞在山石上，包括一名印度指揮官也是在被推搡後，從狹窄的山脊上墜入峽谷中死亡。與此同時，被指是中方軍人使用的狼牙棒等武器的照片也被傳入網絡。

儘管中方並未公布在此次衝突中，中國官兵是否有傷亡情況，但《印度時報》的報導稱，通過無線電攔截和其他情報顯示，中方在此次衝突中的死傷人數達到43人。另據新德里電視台報導，中國工程隊近日在加勒萬河谷實控線中國一側600米處，用推土機截斷了河水，可能是製造一個短暫的斷流，以方便印方搜索打撈下游落水的印軍遺體。